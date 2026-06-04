Avlösare och ledsagare
Mölndals kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mölndal Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mölndal
2026-06-04
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I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vård- och omsorgsförvaltningen med sina ca 1500 medarbetare är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Med insatsen avlösarservice ska vårdnadshavare ges möjlighet till avlastning. Du som avlösare utför insatsen i familjens hem eller närområde. Arbetsuppgifterna varierar utifrån familjens situation och behov. Uppgifterna kan inkludera att ge stöd gällande hygien, på- och avklädning, förflyttningar, kommunikation, lek och lättare form av läxläsning.
Insatsen ledsagarservice syftar till att ge den enskilde stöd inom olika livsområden.
Som ledsagare stöttar du den enskilde till att utföra olika aktiviteter. Du ger stöd i planering och förberedelse utifrån den enskildes önskemål och behov. Målet med insatsen kan vara att träna på att åka kollektivtrafik, att ingå i sociala sammanhang och att utföra meningsfulla aktiviteter. Aktiviteterna planeras med den enskilde och det kan vara exempelvis att bowla, träna, gå på museum eller bio.
Uppdragen är i genomsnitt 15-20 timmar/månad och det finns möjlighet att utföra ett eller fler uppdrag.Kvalifikationer
Krav för tjänsten:
• Erfarenhet och kunskap om funktionsnedsättningar
• Erfarenhet av tydliggörande pedagogik/ AKK
• Erfarenhet av att arbeta utifrån ett lågaffektivt bemötande
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
• Erfarenhet och kunskap om autism
• Erfarenhet av att arbeta med utmanande beteende
Meriterande för tjänsten:
• Utbildning inom vård och omsorg eller barn och fritid.
• Intresse och kunskap inom datorspel, träning, idrott, musik, dans, samhällsvetenskap, historia, natur, hund och övriga djur.
Som person har du ett gott bemötande och visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du är pedagogisk och får energi av att bidra till andras lärande och du har förmågan att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Utöver detta är du serviceinriktad och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att framföra lösningar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet där din personlighet och kompetens spelar stor roll vid matchning för rätt uppdrag.
I den här rekryteringsprocessen arbetar vi med löpande urval och du kan komma att bli kontaktad innan sista ansökningsdag.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår ett aktivt arbete för att kunna erbjuda medarbetare önskad sysselsättningsgrad i syfte att minska de ofrivilliga deltidsanställningarna. I de fall annonsering gäller en deltidstjänst är vår ambition att på sikt ge möjlighet till utökad sysselsättningsgrad.
Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att få en bättre spegling av vår verksamhet.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Innan en eventuell anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas om tjänsten omfattar brukar- eller patientnära arbete. Vi kommer också att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
I vissa tjänster krävs digital identifiering (t.ex. BankID) för att utföra arbetsuppgifter. Identifieringen används endast för att bekräfta din identitet i systemen.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Mölndals stad har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330065". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals Kommun
(org.nr 212000-1363)
Torggatan 1A (visa karta
)
431 35 MÖLNDAL Arbetsplats
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Kommunal Mölndal molndal.vast@kommunal.se 031-315 33 30 Jobbnummer
9947733