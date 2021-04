Avfallshandläggare - Arena Personal Sverige AB - Organisationsutvecklarjobb i Malmö

Arena Personal Sverige AB / Organisationsutvecklarjobb / Malmö2021-04-132021-04-13För ett kortare uppdrag söker vi en avfallshandläggare till kommun strax utanför Malmö. Det är ett vikariat till från 25/4-31/8 på heltid. Det är ett uthyrningsuppdrag och din anställning kommer att vara hos oss på Arena Personal.Du kommer att ha huvudansvar för för renhållningen i kommunen och vara delaktig i forum rörande avfallsfrågor tillsammans med andra kommuner.Du kommer att ha kontakt med kommunens medborgare och arbeta med information som berör miljö och avfall. Vidare kommer du att ha kontakt med markägare, dikningsföretag, länsstyrelsen med mera. Du kommer att hantera politiska ärenden och samverka med andra kommuner i miljöfrågor.Sök tjänsten omgående då vi kommer att hantera ansökningarna löpande.Tre enkla steg till ditt nya jobb:1. Du ansöker genom att klicka på "ansök här" eller "ansök via extern webbplats".2. Du kommer då till Arena Personals hemsida. Klicka på "Sök jobbet" och fyll i dina kontaktuppgifter och bifoga sen ditt CV och personliga brev. Hela ansökningsprocessen tar max några minuter.3. Vi behandlar alla ansökningar vartefter de kommer in så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag - vänta därför inte med att söka jobbet. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan!Om verksamhetenVi har ett personligt engagemang och anstränger oss alltid för att ordna saker på bästa sätt. Vi försöker hitta uppdrag som passar dig som medarbetare så att du hela tiden utvecklas för då vet vi att du trivs och gör ett bra jobb! Vi agerar professionellt i alla lägen och har gedigen kompetens i bolaget. Du som medarbetare får därför trygghet och en kompetent arbetsgivare. Våra Konsultchefer arbetar från början till slut med kunder och medarbetare i hela bemanningsprocessen vilket gör att vi har en nära kontakt och vet vad som är på gång och aktuellt för dig för tillfället.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, 3-6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-19Arena Personal Sverige AB5687214