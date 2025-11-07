Avfallshämtare
2025-11-07
Söker du ett aktivt och fysiskt jobb och gillar att leverera service med kunden och miljön i fokus? Då kan detta vara jobbet för dig!
WBAB är samhällsbyggare och en viktig lokal aktör som säkerställer de grundläggande funktionerna för ett hållbart samhälle - rent vatten i kranen, miljösäkert avlopp och effektivt omhändertagande av avfall.Publiceringsdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
Ditt huvudsakliga uppdrag är att hämta avfall enligt fastställda körlistor hos våra villa- och fritidshuskunder och i flerbostadshus i Ludvika och Smedjebackens kommuner. Du utför arbetet med hjälp av systemstöd i fordonsdatorn där samtliga tömningar och eventuella avvikelser registreras. I arbetsuppgifterna ingår även administrativa uppgifter som att rapportera fel och brister. Du sköter underhåll av återvinningsfordonen som exempelvis mindre reparationer, smörjning, tvätt in- och utvändigt samt kontroll av samtliga säkerhetsfunktioner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning eller erfarenhet av lastbilskörning. Körkort med C-behörighet, giltigt yrkeskompetensbevis (YKB) och digitalt förarkort är ett krav för tjänsten. Du behärskar det svenska språket i tal och skrift och har god datorvana. Arbetet är fysiskt krävande och du behöver därför ha god fysik. Tidigare erfarenhet inom yrkesområdet och intresse för tekniskt arbete med fordon är meriterande.Dina personliga egenskaper
Du har en god förmåga att leverera service, är noggrann och ansvarstagande. I det här yrket kommer du att träffa många av våra kunder och vara vårt ansikte utåt. Det är därför viktigt att ditt bemötande är trevligt och professionellt. Vi arbetar nära varandra i team och för att lyckas i den här rollen behöver du ha lätt för att samarbeta, vara flexibel och ha viljan att stötta och hjälpa dina arbetskamrater. I stressade situationer har du förmågan att hantera dessa på ett lugnt och metodiskt sätt. Självklart är du ett gott föredöme i trafiken.
Våra värdeord är ärlig, öppen, nyfiken, delaktig och professionell. De vägleder oss i det vi gör och hur vi gör det och kommer även att fungera som kompass för dig i ditt uppdrag. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetstider är måndag till fredag mellan klockan 06.00 och 14.10 även helgdag som infaller under måndag till fredag. Du utgår från Björnhyttans avfallsanläggning i Ludvika.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 7 november 2024. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Skicka din ansökan i form av ett personligt brev och cv via e-post till jobb@wbab.se
. Skriv: "Avfallshämtare" i ämnesraden.
På WBAB strävar vi efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar.
Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Dina ansökningshandlingar kommer vi att spara under pågående rekryteringsprocess och radera efter avslutad rekrytering.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt mediesäljare och liknande.
Kort om oss
WBAB är ett kommunalt bolag som ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Ludvika och Smedjebackens kommuner. Vårt fullständiga namn är WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB, men vi kallar oss för WBAB. Vi är cirka 90 anställda och vårt ledningskontor ligger i Smedjebacken. Vårt uppdrag är att säkerställa en trygg, serviceinriktad, effektiv och hållbar verksamhet. Hos oss är du med och gör skillnad! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: jobb@wbab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Avfallshämtare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wbab Wessmanbarken Vatten & Återvinning AB
(org.nr 559031-4380) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wbab, Björnhyttans Avfallsanläggning Kontakt
Enhetschef, Insamlingen och Återvinningscentraler
Stefan Holstensson stefan.holstensson@wbab.se 0240-309 02 Jobbnummer
9593369