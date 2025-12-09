Avdelningschef till Säkerhetsavdelning
2025-12-09
Vill du bidra till att göra Sverige och världen säkrare? Värdesätter du ömsesidigt förtroende och önskar både eget ansvar såväl som mycket goda möjligheter till kompetensutveckling? Våra medarbetare är viktiga för oss och du ges god möjlighet att förena det professionella och det privata.
Utbildningsenheten
Utbildningsenheten vid Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) genomför Försvarsmaktsgemensamma utbildningar i, och utveckling av underrättelse- och säkerhetstjänst från stridsteknisk upp till och med operativ nivå. Genomförande av kurser och utbildningar är en naturlig del av verksamheten såväl som deltagande i övningar och utvecklingsprojekt. Samverkan sker med samtliga delar i Försvarsmakten såväl som med andra myndigheter.
Enheten består av Säkerhetsförbandsavdelningen, Underrättelseavdelningen Säkerhetsavdelningen, Bildunderrättelseavdelningen samt Metodstödsavdelningen.
Aktuell befattning är placerad vid Säkerhetsavdelningen, Säkerhetsavdelningens uppgift är att utbilda militär och civil personal i säkerhetstjänst mot befattningar som Säkerhetschef, IT-säkerhetschef eller säkerhetshandläggare på alla nivåer inom hela Försvarsmakten. Vi strävar efter en prestigelös och rolig arbetsmiljö där alla är delaktiga och bidrar till avdelningens resultat och utveckling. Avdelningen har ett tätt samarbete med regionala staber, Högkvarteret samt MUST.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Ingå i enhetens ledningsgrupp
• Verka som chef och arbetsgivarföreträdare vid Säkerhetsavdelningen
• Ansvar för ekonomi, personal och verksamhetsledning vid Säkerhetsavdelningen
• Ansvar för utbildning i säkerhetstjänst inom Försvarsmakten
• Stödja utvecklingsenheten i utveckling av våra kurser
Tillikauppgifter
• Stödja MUST med framtagande av regelverk med mera
Publiceringsdatum2025-12-09Kvalifikationer
• Akademisk examen inom för tjänsten relevant område, såsom exempelvis säkerhetstjänst, Ledarskap och management, eller HR
• Erfarenhet av att leda personal
• Goda kunskaper i Officepaketet
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Körkort B (manuell)Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga men som även kan arbeta självständigt. Vidare värderas flexibilitet och stresstålighet högt. Du skall vara drivande och ha ett förtroendebaserat och utvecklande ledarskap inom ramen för uppdragstaktik.
Vi ser gärna att du har ett långsiktigt engagemang i din anställning.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av arbete inom säkerhetstjänst
• Utbildning i säkerhetstjänst
• Nationell erfarenhet i stabsfunktion
• Tidigare tjänstgöring i säkerhetschefsbefattning/IT-säkerhetschefsbefattning på central nivå, regional stab alternativt organisationsenhet eller brigad
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Befattningsnivå: Civil
Beräknat startdatum/tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
Ordinarie arbetstid är kontorstid 07.30-16.00 med flextid.
Resor i tjänsten kan förekomma.
Försvarsmaktsdygn i tjänsten kan förekomma.
Upplysningar om befattningen
Stefan Francsics, Stf C UtbE,
Nås via växel tfn 0505-45 10 00
Information om rekryteringsprocessen
Tilde Wismar, Personaladministratör
Nås via växel tfn 0505-45 10 00
Fackliga företrädare
Officersförbundet: Jonas Nilsson
Försvarsförbundet: Carolina Björkemyr
SACO-S FM Uppsala: Stephen Haughey
Samtliga nås via telefonnummer: 010-820 00 99 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-09. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor. Bifoga betyg/intyg på genomgången utbildning, motsv.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, är ett centrum för utbildning och utveckling inom Försvarsmaktens nationella och internationella underrättelse- och säkerhetstjänst. Centrumet är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets tolkskola sammanfördes till Uppsala garnison.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
