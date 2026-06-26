Avdelningschef Till Nbis (national Bioinformatics Infrastructure Sweden)
Uppsala universitet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-06-26
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Institutionen för cell- och molekylärbiologi (ICM) är en av de mest internationella, breda och framstående biomolekylära institutionerna i Europa. Institutionens forskningsområden är indelade i sju forskningsprogram som och täcker allt från cellbiologi till biofysik av enskilda molekyler. Mer information om ICM finns på https://www.uu.se/institution/cell-och-molekylarbiologi/.
NBIS är en distribuerad nationell forskningsinfrastruktur finansierad av Vetenskapsrådet, Knut & Alice Wallenbergs stiftelse, SciLifeLab och svenska universitet. Syftet med NBIS är att tillhandahålla bioinformatiksupport och infrastruktur till forskare inom livsvetenskaperna. NBIS har över 140 experter över hela landet inom olika områden såsom DNA-, RNA- och proteinanalyser, systembiologi, genomanalyser, masspektrometri-proteomik, metabolomik. NBIS har också experter inom systemutveckling och datahantering. NBIS utgör den svenska noden i den europeiska infrastrukturen ELIXIR för biologiska data. Mer information om NBIS finns på https://nbis.se.
Den person vi söker kommer att vara placerad vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi och knuten till National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS) och även Science for Life Laboratory (SciLifeLab).
Arbetsuppgifter
Denna avdelningschefstjänst omfattar ledningsfunktioner inom två enheter – "training" och "data management". Vardera enhetens manager-arbete uppgår till 50%.
Training-enheten fokuserar på avancerad utbildning, främst av doktorander och postdoktorer. Vår training-verksamhet förekommer i hela landet och kurser ges både på plats och digitalt. Som manager för training-verksamheten ansvarar du för rutiner och funktioner inom enheten samt för rekrytering av lärare inom NBIS till de kurser som ges. Training-verksamheten sker i nära samarbete med training liasons inom de olika NBIS-enheterna.
Data management-enheten fokuserar på att stödja svenska forskare inom livsvetenskaperna med datahantering enligt principerna för Öppen vetenskap och FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Ditt arbete i denna roll består i att ombesörja bemanning av projekt, ansvara för prioritering av arbetsuppgifter och balansering av arbetsbörda. I arbetet ingår även ett övergripande strategiskt ansvar för NBIS:s datahanteringsverksamhet.
Befattningen kommer att ha från prefekten delegerat ansvar för medarbetar- och lönesamtal för de experter som är anställda vid ICM; för övriga experter vid andra universitet ingår verksamhetsansvar inklusive medarbetarsamtal. Då experterna kommer att finnas både vid Uppsala Universitet och vid andra universitet i Sverige är kommunikation och koordination en viktig arbetsuppgift.
I tjänsten ingår också att representera NBIS vid olika symposier och konferenser samt att driva projekt inom den europeiska organisation ELIXIR, där NBIS utgör den svenska noden.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i som arbetsgivaren bedömer relevant ämne inom livsvetenskaperna.
Gedigen (minst 6 år) postdoktoral erfarenhet från utlandet.
Gedigen (minst 6 år) erfarenhet av avancerad utbildning inom nationell bioinformatikinfrastruktur.
Gedigen (minst 6 år) erfarenhet av data steward-sysslor inom nationell bioinformatikinfrastruktur.
Minst 5 veckors ledarutbildning.
Erfarenhet från utveckling av läromedel.
Mycket goda kunskaper i talad och skriven svenska.
Mycket goda kunskaper i talad och skriven engelska.
Vi söker en medarbetare med utmärkt kommunikationsförmåga som är serviceinriktad med god vilja till dialog och lagarbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och egenskaper såsom lyhördhet samt god organisations- och samarbetsförmåga. Fortbildning inom ledarskap, verksamhetsutveckling och projektledning är meriterande. NBIS kommer även att tillhandahålla ytterligare utbildning inom dessa områden.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt och Föreståndare Bengt Persson, 018-471 4422, bengt.persson@icm.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 10 juli 2026, UFV-PA 202X/XXXX.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
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Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
Box 596 (visa karta
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751 24 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi Jobbnummer
9981077