Avdelningschef till Mjukvaruutveckling, Halmstad/Varberg
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2026-07-06
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Vill du leda en högkompetent utvecklingsverksamhet in i framtiden?
Region Halland stärker sin förmåga inom AI, integrationer och informationsdriven utveckling. Nu söker vi en chef som vill utveckla vår mjukvaruverksamhet och skapa förutsättningar för nästa generations digitala lösningar. Det här är en roll för dig som motiveras av att skapa riktning och resultat i en modern, värdeskapande organisation med höga ambitioner inom informations- och AI-drivet arbete.
Om arbetsplatsen
Mjukvaruutveckling är en del av verksamhetsområdet Informationsteknologi inom IT och digitalisering i Region Halland. Avdelningen Mjukvaruutveckling består av cirka 20 högkompetenta medarbetare som utvecklar, vidareutvecklar och förvaltar applikationer, integrationer, API:er, automationer och tekniska plattformar. Arbetet sker i nära samverkan med verksamheten och övriga delar av IT och digitalisering.
Som avdelningschef blir du en del av ledningsgruppen för Informationsteknologi tillsammans med andra chefer inom området. Du ingår även i IT och digitaliserings gemensamma chefsgrupp, där samarbete, gemensamt ansvar och ett sammanhållet uppdrag står i fokus. Tjänsten kan ha placeringsort Halmstad eller Varberg, men det personliga mötet är en viktig del av ledarskapet och samarbetet inom IT och digitalisering. Chefsgruppen samlas därför fysiskt i Halmstad en dag per vecka. Avdelningens medarbetare är placerade på olika orter i Halland, och någon arbetar på distans. Rollen kräver därför god förmåga att samverka, förankra och fatta beslut tillsammans med andra i en komplex organisation.
Om arbetet
Som avdelningschef ansvarar du för att leda, utveckla och prioritera avdelningens arbete. Du skapar förutsättningar för hög kvalitet, säkerhet och långsiktigt hållbara lösningar, samtidigt som du driver utveckling i nära samverkan med verksamheten.
I rollen leder och utvecklar du avdelningens medarbetare och leveransförmåga med tydlighet och tillit. Du skapar förutsättningar för högkompetenta team att utvecklas, ta ansvar och leverera med stor självständighet.
En viktig del av uppdraget är att skapa balans mellan innovation, utveckling och förvaltning, och att utveckla partnerskapet med verksamheten så att avdelningens lösningar ger tydlig nytta.
Du bidrar också till Region Hallands utveckling inom AI och informationsdrivna arbetssätt och är en aktiv ledare som främjar nytänkande.Publiceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
relevant högskoleutbildning inom IT eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
erfarenhet av mjukvaruutveckling, digital produktutveckling, integrationsutveckling eller annat närliggande område.
erfarenhet av att leda specialister, team eller utvecklingsverksamhet i en komplex IT-miljö.
god förståelse för modern systemutveckling, integrationer, API:er, utvecklingsplattformar och närliggande arbetssätt.
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du också har:
chefserfarenhet med personal-, budget- och verksamhetsansvar.
erfarenhet av att leda förändring, organisationsutveckling eller kompetensförsörjningsarbete inom IT- och digitaliseringsområdet.
erfarenhet av att leda arbete med AI, dataplattformar eller informationsdriven utveckling.
erfarenhet av verktyg och processer såsom DevOps, CI/CD, arkitekturstyrning, teknikstrategi eller modern agil utvecklingsstyrning.
Vem är du?
Du är en trygg och tydlig ledare som skapar riktning utan att detaljstyra. Du har ett helhetsperspektiv, bygger förtroende och får högkompetenta team att utvecklas och leverera tillsammans. Som person är du kommunikativ, utvecklingsorienterad och nyfiken på hur AI, data och ny teknik kan skapa värde för verksamheten och invånarna.
Du är trygg i att leda genom förändring och kan skapa riktning även när förutsättningarna skiftar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
Hos oss får du möjlighet att leda en avdelning med hög kompetens och stort mandat inom ett område som är avgörande för Region Hallands digitala utveckling.
Region Halland arbetar aktivt med AI och innovation och samverkar med akademi, näringsliv och kommunal sektor med hallänningarnas bästa i fokus.
Du blir en del av en modern och komplex IT- och digitaliseringsverksamhet som tror på samledarskap, partnerskap och gemensam leverans för Halland.
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete. Läs mer om arbetet som chef och de förmåner Region Halland kan erbjuda dig som anställd här
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Region Halland följer främst det centrala kollektivavtalet HÖK (Huvudöverenskommelsen) med bilagor som AB (Allmänna bestämmelser), i vissa fall kan även avtalet BEA användas. HÖK med bilagor hittar du på www.skr.se
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Box 517 (visa karta
)
301 80 HALMSTAD Arbetsplats
Regionkontoret, IT och Digitalisering Kontakt
Carina Wiberg, Vision 0702-987633 Jobbnummer
9994452