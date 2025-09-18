Avdelningschef till Klinisk kemi
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 och har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.
Klinisk kemi i Västra Götalands Regionen är en av Sveriges största offentliga laboratorieverksamheter med cirka 600 medarbetare.
Klinisk kemi förser sjukhus och primärvård inom regionen, nationellt och internationellt med kvalificerad laboratorieservice av hög kvalitet.
En strategisk och utvecklingsdriven chefsroll
Vi söker nu en erfaren och utvecklingsorienterad chef till avdelning Primärdiagnostik 1 inom Klinisk kemi. Du får ett övergripande ansvar för fem enheter, med totalt cirka 190 medarbetare, akutlaboratorier på Sahlgrenska, Östra och Mölndal, samt provtagning och enheten för Plasmaproteiner och immunkemi. Du leder genom andra, med ansvar för enhetschefer och nyckelpersoner, och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp.
Detta är en strategisk chefsposition där du får möjlighet att påverka och utveckla framtidens diagnostik i en komplex och samhällsviktig verksamhet. Du förväntas driva förändringsarbete, stärka samverkan och bidra till att nå Västra Götalandsregionens mål om en jämlik, tillgänglig och högkvalitativ vård.
Om dig
Vi söker dig med högskoleutbildning, helst med naturvetenskaplig inriktning eller annan vårdrelaterad utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Akademisk bakgrund såsom magister-, master- eller forskarutbildning (Ph.D.) är meriterande. Du ska även ha tidigare erfarenhet av chefskap där det är meriterande om det varit i en roll som chef-över-chef. Vi söker en ledare som är trygg i sin chef- och arbetsgivarroll där du också har god självkännedom. Du har ett engagerat och positivt arbetssätt där du ser värdet att leda genom andra genom ett gott samarbete. Du arbetar med ett hållbart och utforskande förhållningssätt och ser inte förändringar som ett hinder, utan som ett verktyg för att skapa framtida nytta för verksamheten. Du brinner för utmaningar kopplade till processutveckling och produktion i en komplex miljö. Du har en utomordentlig kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift (svenska).
Löpande urval kan ske innan sista ansökningsdag.
Tjänsten innebär ett tidsbegränsat femårigt chefsförordnande med tillsvidareanställning i grundprofessionen.
Välkommen med din ansökan!
Publiceringsdatum2025-09-18
