Avdelningschef till Inköps- och logistikavdelningen
2025-11-07
Inköps- och logistikavdelningen
Region Uppsalas ledningskontor är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Ledningskontoret leds av regiondirektören och består av cirka ett tusen medarbetare. Med en styrande, stödjande och samordnande roll har ledningskontoret i uppdrag att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter. På så vis kan Region Uppsala axla sin roll, både regionalt och nationellt.
Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling - välkommen att arbeta med oss!
Vår verksamhet
Inköps- och logistikavdelningen är en ny avdelning på Region Uppsalas ledningskontor som har ett övergripande ansvar för regionens inköps-, upphandlings- och logistikverksamhet. Avdelningen stödjer verksamheterna inom områdena marknadsanalys, leverantörsuppföljning, produkters miljökemi, hållbarhetsfrågor för leverantörer och livscykelanalys. En viktig del i avdelningens uppdrag är att stärka utvecklingen av regionens logistiska förmåga. Avdelningen består av närmare 70 medarbetare.
Avdelningen har ett övergripande ansvar för regionens inköps- och logistikverksamhet på strategisk, taktisk och operativ nivå. För att säkerställa ett fungerande och effektivt logistikflöde är centrallagerverksamheten för närvarande organiserad inom den nya avdelningen.
Inköps- och logistikavdelningen har också ett övergripande ansvar för att operativa inköps- och logistikhanteringen vid vårdenheterna genomförs effektivt, likvärdigt och med hög kvalitet.
Ditt uppdrag
Som avdelningschef ansvarar du för att utveckla regionens inköps- upphandlings- och logistikverksamhet. Avdelningen ansvarar för upphandling av medicinskteknisk utrustning, varor, tjänster och byggentreprenader.
Du ska driva och utveckla den centrala styrningen av regionens logistiska förmåga. För att uppnå ett effektivt och sammanhållet logistikflöde krävs att planering, styrning och genomförande sker samordnat på systemnivå - från strategiska beslut till operativt genomförande.
Du säkerställer ekonomisk balans med budgetuppföljning och resurseffektivisering samt arbetar med verksamhetsutveckling för att stärka avdelningens förmåga att möta behov och utmaningar.
Du leder och utvecklar medarbetare och chefer i din ledningsgrupp samt främjar en inkluderande och utvecklingsorienterad arbetsmiljö.
I ditt uppdrag ingår det även att samverka med regioner, myndigheter och andra aktörer. Du ingår i Region Uppsalas ledningskontors ledningsgrupp, ledningskontrorets chefsnätverk och rapporterar till regiondirektören. Publiceringsdatum2025-11-07Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning som är relevant för uppdraget eller utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga. Du ska vara kompetent i sakfrågan och i de regelverk som finns kopplat till området. Du har även erfarenhet att leda och utveckla logistik- och inköpsarbete på strategisk nivå, gärna i en politiskt styrd organisation. Vidare önskar vi att du har dokumenterade erfarenheter av chefs- och ledarskap i region, kommun eller på myndighet.
Du behöver besitta en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, samt kunna arbeta strukturerat och proaktivt. Det är meriterande med erfarenhet av att leda andra chefer.
Din kompetens
Du har förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer och bygger ett förtroendefullt klimat för samarbete och samverkan både internt och externt. Du arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och har förmåga att omsätta och bryta ner politiska mål till verksamhetsmål. Du har fokus på styrprocesser och är ett stöd åt den politiska ledningen och för koncernledning. Du inger förtroende samt bygger relationer genom ditt pedagogiska sätt att kommunicera med såväl politiker som med verksamheten. Denna förmåga ligger till grund för ett tillitsfullt ledarskap.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Inom Region Uppsala har alla chefer och ledare en viktig roll. Genom dig som chef kan medarbetare växa och bidra till ännu bättre service för medborgarna. Vi vill ge våra ledare rätt förutsättningar att lyckas i sin roll. Därför erbjuder vi bland annat flera ledarutbildningar för våra chefer.
Som arbetsgivare vill vi skapa förutsättningar för att våra medarbetare ska ha det bra, så att man kan känna sig trygg och ha kvalitet i livet utanför jobbet. Förutom att vi har ett av Sveriges bästa kollektivavtal erbjuder vi subventionerade UL-biljetter och ett förmånligt friskvårdsbidrag. Vi erbjuder också våra medarbetare en flexibel arbetsplats, med möjlighet att arbeta delvis på distans utifrån överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Kontakta biträdande förvaltningschef Christina Dahlman, christina.dahlman@regionuppsala.se
Fackliga representanter:
Vision - Christianne Simson, 018-611 32 51
SACO - Örjan Olsmats, 018-611 00 00 (vxl)
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
