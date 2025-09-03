Avdelningschef till arbetsmarknad
I Göteborg ska alla kunna växa. Fritt och självständigt. Det kräver att fler får kompetens som matchar arbetsmarknadens behov. Och därigenom jobb, en egen försörjning och möjlighet att bidra till samhället. Oavsett hur resan dit ser ut, ska alla få plats i vår stad. Därför finns förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning.
Vi ser varje människas potential och öppnar vägar framåt. Genom att samordna Göteborgs Stads arbetsmarknadsinsatser och säkerställa den kommunala vuxenutbildningen sätter vi riktning och är ett nav för samarbete. Tillsammans med engagerade entreprenörer, akademin, internationella företag, civilsamhället och andra delar av staden jobbar vi med samlad kraft mot gemensamma mål. Så stärker vi människor och en av Sveriges största arbetsmarknader. Vi öppnar möjligheter, varje dag.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad!
Avdelningen arbetsmarknad ansvarar för rustande insatser och arbetsmarknadsanställningar som stöd för göteborgare att nå egen försörjning, med fokus på att få fler människor i sysselsättning, antingen via jobb eller studier. Du leder avdelningen som en strategisk aktör inom det arbetsmarknadspolitiska området och säkerställer ett proaktivt och systematiskt arbetssätt för en hållbar och inkluderande arbetsmarknad.
Avdelningen samarbetar med Arbetsförmedlingen, kommunala förvaltningar, bolag och samordningsförbund. Du leder strategiska samarbeten på lokal, regional och nationell nivå för att hantera arbetslöshetsutmaningar och skapar långsiktiga lösningar. Detta inkluderar att koordinera insatser för att föra individer närmare arbetsmarknaden.
I din roll leder du fem enhetschefer. Du ansvarar för att dina medarbetare har god kännedom om arbetsmarknadens behov och utveckling, särskilt i tider av ökande arbetslöshet, och anpassar insatser till arbetsgivares efterfrågan på kompetens. Du säkerställer samverkan med andra förvaltningsenheter för att underlätta övergången till vidare kompetensutveckling och studier.
Som avdelningschef är du en nyckelperson i förvaltningens ledningsgrupp. Du bidrar med strategisk riktning, samordnar avdelningens arbete med förvaltningens mål, och leder omvärldsbevakning, analys av arbetsmarknadstrender och uppföljning av insatser. Du leder enhetschefer genom förändringsprocesser och bygger en kultur av samarbete och innovation. Rollen kräver förståelse för stadens uppdrag och gränsdragningar mot andra förvaltningar.
Som avdelningschef säkerställer du effektiv intern och extern kommunikation, och är en viktig del i förvaltningsledningens strategiska arbete för att främja sysselsättning och egenförsörjning i Göteborg.
Du om söker ska ha genomfört minst en kandidatexamen (180hp eller motsvarande) inom beteendevetenskap eller inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant och du ska ha erfarenhet av politiskt styrd organisation. Du ska ha erfarenhet och motivation att leda i förändring då vi verkar i en organisation som många gånger behöver anpassa sig till omvärldens förändrade krav. Därtill ska du ha erfarenhet av att leda på strategisk nivå där du varit chef över chefer.
Som avdelningschef för arbetsmarknad behöver du ha mycket god erfarenhet från arbetsmarknadsområdet. Du behöver även ha erfarenhet av myndighetssamverkan, som gett dig förståelse för exempelvis socialtjänstens, Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens uppdrag. Du ska ha erfarenhet av att samverka och partssamverka samt ansvara för systematiskt arbetsmiljöarbete. Därtill ska du behärska svenska och engelska flytande, både muntligt och i skrift. Då du kommer att vara chef över ett antal enhetschefer ser vi det som meriterande att du har kunskap om utvecklande ledarskap.
Som avdelningschef har du ett särskilt ansvar för att finna lösningar och bidra till helheten samt underlätta arbetet som rör ditt ansvarsområde tillsammans med dina avdelningschefskollegor och andra chefer.
Du ska ha en god överblick kring det egna ansvarsområdet och ha ett starkt samhällsintresse. Som avdelningschef är du en viktig del i förvaltningens ledningsgrupp där du förväntas sätta den egna verksamhetens betydelse i större sammanhang och driva frågor mellan förvaltningens verksamhetsområden för att skapa mervärde för både förvaltningen och staden. Du tar hänsyn till olika perspektiv för att hålla dig à jour med omvärlden, för att kunna skapa och upprätthålla relevanta nätverk.
Du behöver vara strukturerad i ditt arbetssätt där du planerar och organiserar på ett effektivt sätt. Tillsammans med din ledningsgrupp tar du fram planer och mål, på både kort och lång sikt. Du stöttar dina enhetschefer i att prioritera och anger därigenom verksamhetens fokus. I rollen som avdelningschef är du samarbetsinriktad och tydlig där du får gehör för dina tankar och idéer. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm som uppmuntrar goda prestationer och teamkänsla.
ÖVRIGT
Samtliga intervjuer sker i första hand fysiskt på Brogatan 4.
Intervjuer planeras att ske den 7e och 8e oktober.
Arbetsmarknad och vuxenutbildning erbjuder en arbetsplats i kontinuerlig utveckling. Vi arbetar för en hälsofrämjande och god arbetsmiljö och erbjuder bland annat flexibel arbetstid, friskvård och cykelförmåner. För oss ses mångfald som en styrka i vårt gemensamma uppdrag. Vi rekryterar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess för att säkerställa en rättvis och jämlik rekrytering.
