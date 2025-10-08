Avdelningschef Strategi och Affärsstyrning, Ringhals
2025-10-08
Företagsbeskrivning
Ringhals kärnkraftverk levererar fossilfri el varje dag, året runt. Vi har 50 års erfarenhet av elproduktion. Ringhals ligger på västkusten i Varbergs kommun, sex mil söder om Göteborg.
Vår medarbetarkultur präglas av kompetens, kunnande och positiva människor som vill dela med sig av sina kunskaper. På Ringhals arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och våra arbetssätt för att kunna nå de krav som kunder och omvärld ställer på oss. Därför ser vi individens utveckling som en stor del av företagets framtid. Hos oss erbjuds du personlig utveckling på en arbetsplats med många möjligheter.
Läs gärna mer om vår verksamhet https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/ringhals
Om rollen
Vill du vara med och forma framtidens energisektor och leda det strategiska arbetet som tar Ringhals till nästa nivå? Nu söker vi dig som vill driva utvecklingen i en nyckelroll med stort inflytande över både verksamhet och samhälle.
Vi står inför en spännande förändringsresa och etablerar nu avdelningen Strategi och affärsstyrning - en nyckelfunktion med ett brett och strategiskt fokus.
Ditt uppdrag är att vara motorn i Ringhals strategiska utveckling, säkerställa effektiva processer och skapa värde för hela verksamheten. Rollen innebär nära samverkan med alla delar av Ringhals och övriga delar av Vattenfall och ger dig en unik inblick i både drift, avveckling och utveckling av ny kärnkraft på Väröhalvön.
Om jobbet
Som chef för Strategi och Affärsstyrning leder du denna nya avdelning och får ett övergripande ansvar för att driva och samordna verksamhetskritiska frågor.
Här samlas kompetens och ansvar, för att skapa en helhet som stärker Ringhals långsiktiga utveckling. Du får en central roll i att ta Ringhals till nästa nivå och säkerställa att vi har rätt förutsättningar för att möta framtidens krav inom energisektorn.
Du leder ett team på fem enhetschefer med totalt 80 medarbetare och ingår i VD:s ledningsgrupp. Enheterna omfattar Strategi och utveckling, Business Control, IT, Administration samt Inköp och Logistik.
Du representerar Ringhals i interna och externa forum och bidrar aktivt till att utveckla både verksamheten och energibranschen i stort.
Om uppdraget i korthet
Leda och utveckla avdelningen Strategi och affärsstyrning med fokus på helhet, effektivitet och framtid.
Driva och förankra affärskritiska och strategiska frågor i ledningsgruppen och i samverkan med övriga delar av Vattenfall.
Säkerställa att avdelningen levererar värde och stödjer Ringhals långsiktiga mål.
Vara en nyckelperson i företagets förändrings- och utvecklingsarbete.
Bygga tillit, samarbete och koppling till helheten - både internt och externt.
Ansvara för erfarenhetsåterföring och bidra till lärande och utveckling i hela organisationen.
Kravspecifikation
Om dig
Vi söker dig som är en erfaren och trygg ledare med flerårig chefserfarenhet från större organisationer, gärna inom energibranschen. Du har gedigen bakgrund inom ekonomi och affärsstyrning, och har lett andra chefer i komplexa miljöer. Du har också god förståelse för IT och dess möjligheter.
Du är strategisk, affärsmässig och har förmåga att omsätta visioner till praktisk handling. Du ser helheten, prioriterar rätt och skapar engagemang kring gemensamma mål. Du har civilekonomexamen eller motsvarande utbildning och kommunicerar tydligt på både svenska och engelska i tal och skrift.
Ytterligare information
Vi erbjuder
För att nå våra strategiska mål utvecklar vi ständigt våra medarbetare för att se till att alla anställda är rustade på bästa sätt för sina uppgifter och ansvarsområden, både nu och i framtiden. Vattenfall och Ringhals är en arbetsgivare som tar ansvar och lyssnar på sina medarbetares behov. Det är enbart du själv som sätter gränsen för dina möjligheter att utvecklas inom organisationen. Ringhals erbjuder flertalet internutbildningar där du kommer kunna vidareutveckla dig och skapa den spetskompetens som krävs inom just ditt område.
Vi har även en hel del personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra fina förmåner här
Placeringsort: Ringhals, merparten av arbetet kommer att ske på plats men resor i tjänsten förekommer.
Vid frågor om tjänsten hör av dig till rekryterande chef Jessica Palmqvist, +46703 251 860
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Sofia Berggren, sofia.berggren@vattenfall.com
Fackliga representanter: Patrik Andersson- Akademikerna, Jonas Eriksson - Unionen, Anders Karlsson - Ledarna, Alexander Johnsson- SEKO. Samtliga nås på 0340-66 70 00.
Välkommen med din ansökan senast den 28 oktober. Urval och intervjuer kommer att ske löpande- sök därför gärna så snart som möjligt. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi ser fram emot din ansökan!
Vi ber vänligen att du avstår från att skicka personliga brev i din ansökan, då vi inte lägger vikt vid dem. Fokusera istället på att beskriva din erfarenhet och kompetens i ditt CV.
I den här rekryteringsprocessen kommer tester att förekomma.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald berikar, och arbetar därför kontinuerligt för jämställdhet och inkludering på vår arbetsplats. Läs gärna mer om vårt arbete inom mångfald och inkludering på vår hemsida https://careers.vattenfall.com/jobs
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
