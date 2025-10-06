Avdelningschef Lokalnätsprojekt
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Nyfiken på att följa vår vardag? Följs oss på sociala medier!
Linkedin - Vattenfall Services Nordic AB
Instagram - Vattenfallservices
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi en Avdelningschef som vill vara med på resan mot ett fossilfritt liv! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
I rollen som Avdelningschef kommer du ansvara för en avdelning som är under tillväxt och består av 25 medarbetare som arbetar som elkrafttekniker, beredare och projektledare. Personalen är placerad i Kungsbacka, Varekil, Trollhättan, Borås och Säffle och verkar över Västra Götaland. Merparten av avdelningens elkrafttekniker är hemstationerade. Utöver den egna avdelningen ingår du även i ledningsgruppen för affärsområdet. Tillsammans jobbar vi för att bidra till hela affärsområdets fortsatta tillväxt och utveckling.
Som Avdelningschef kommer du ha ett övergripande ansvar över avdelningen. Avdelningen är en projektverksamhet och arbetar med helhetslösningar inom lokalnät (0,4-24kV). Vi bygger om befintliga ledningar, gräver ner dem eller skapar helt nya lösningar. I ansvaret ingår avtalskännedom och därmed ett leverans- och resultatansvar. Du kommer sitta med elnätägarna och föra dialoger kopplat till den operativa verksamheten. Du är dagligt stöd till dina medarbetare i både personalfrågor men även den dagliga verksamheten rörande operativa frågor.
Som avdelningschef arbetar du även med att utveckla avdelningens medarbetare och verksamhet i en affärsmässig miljö där säkerhet har högsta prioritet. Arbetet är omväxlande och du förväntas ha nära kontakt med kunder, kollegor och medarbetare.
Exempel på ansvar och arbetsuppgifter
Personal- och resursplanering, hålla dig och avdelningen uppdaterad om tjänster och säkra arbetssätt samt arbeta för vidareutveckling och uppföljning av metoder och vår leverans
Vara ett dagligt stöd i operativa frågor
Ansvara över prognos, budget, resultat- och verksamhetsuppföljning samt analys av verksamheten med stöttning av en projekt controller
Kundkontakter och utveckling av befintliga och nya affärer
Vara delaktig i upphandlingar, anbuds- och avtalshantering
Aktivt delta i ledningsgruppen och utveckla samt möjliggöra ett gott samarbete inom affärsområdet.
Kravspecifikation
Vi söker en lyhörd och öppen ledare med ett starkt fokus på arbetsmiljö och säkerhet. Du är en engagerad och motiverande chef som kan ena ditt team och driva det framåt. Med en affärsmässig inställning och ett starkt engagemang i den dagliga verksamheten, fungerar du som ett stöd för dina medarbetare i både operativa och personalrelaterade frågor. Du är initiativrik, kommunikativ och har en stark drivkraft att utveckla både verksamheten och de människor som arbetar inom den.
För att lyckas i rollen som chef hos oss ska du ha:
Erfarenhet av att arbeta som ledare, gärna i en roll med personalansvar
Lägst en avklarad gymnasial utbildning, gärna högre studier och inom ett relevant område
Vi ser gärna att du har erfarenhet av kund- och leverantörsrelationer, ekonomisk uppföljning och avtalshantering
Erfarenhet av entreprenadbranschen är meriterande
Du har god IT- och systemvana. Vi arbetar även i en processdriven verksamhet
Du talar och skriver svenska obehindrat och engelska är meriterande
B-körkort samt möjlighet att resa i tjänsten
Det är meriterande med erfarenhet av elkraft, kraftförsörjning och kraftsystem
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett fossilfritt liv.
Placeringsort: Kungsbacka, Varekil, Trollhättan, Borås eller Säffle
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Conny Levin, 070-609 91 63.
Fackliga representanter är Alma Svensson Unionen, Johan Larsson (Hallsberg) SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Magnus Tjergefors Ledarna. Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 19 oktober 2025. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Johanna Sperling, johanna.sperling@vattenfall.com
.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
