Avdelningschef Klinisk Kemi
Västra Götalandsregionen / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Göteborg
2026-05-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 och har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.
Klinisk kemi i VGR är en av Sveriges största offentliga laboratorieverksamheter med cirka 600 medarbetare. Klinisk kemi förser sjukhus och primärvård inom regionen, nationellt och internationellt med kvalificerad laboratorieservice av hög kvalitet.
En strategisk och utvecklingsdriven chefsroll
Vi söker nu en erfaren och utvecklingsorienterad chef till avdelning Primärdiagnostik 2 inom Klinisk kemi. Du får ett övergripande ansvar för fem enheter med 24/7 verksamhet, med totalt ca 190 medarbetare, akutlaboratorier i Trollhättan/Uddevalla, Kungälv, Alingsås, Borås/Skene. Du leder genom andra, med ansvar för sex enhetschefer och åtta nyckelpersoner, och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp, direkt underställd verksamhetschefen. Du har ett nära samarbete med de andra avdelningscheferna. Tjänsten utgår från Göteborg men kräver regelbundna resor till alla lab i regionen.
Detta är en strategisk chefsposition där du får möjlighet att påverka och utveckla framtidens diagnostik i en komplex och samhällsviktig verksamhet. Du förväntas driva förändringsarbete, stärka samverkan och bidra till att nå Västra Götalandsregionens mål om en jämlik, tillgänglig och högkvalitativ vård.
Tjänsten innebär ett tidsbegränsat femårigt chefsförordnande med tillsvidareanställning i grundprofessionen.
Om dig
Vi söker dig med högskoleexamen, gärna med naturvetenskaplig inriktning eller annan vårdrelaterad utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Akademisk bakgrund med forskarutbildning (Ph.D.) och erfarenhet från självständig forskning är meriterande.
Du ska även ha tidigare erfarenhet av chefskap där det är meriterande om det varit i en roll som chef-över-chef.
Vi söker en ledare som är trygg i sin chef- och arbetsgivarroll där du också har god självkännedom.
Du har ett engagerat och positivt arbetssätt där du ser värdet att leda genom andra genom ett gott samarbete.
Du arbetar med ett hållbart och utforskande förhållningssätt och ser förändringar som ett verktyg för att skapa framtida nytta för verksamheten.
Du brinner för utmaningar kopplade till processutveckling och produktion i en komplex miljö.
Du har en utomordentlig kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift (svenska).
Urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-05-15Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9910567