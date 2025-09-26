Avdelningschef Fmtis Falun
2025-09-26
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
, Gävle
, Skinnskatteberg
, Sala
, Älvkarleby
Vill du ta ett nästa steg i karriären eller vara en del av något större och värdesätter att, med den du är och det du gör, få bidra till ett säkrare och bättre samhälle/Sverige. Försvarsmaktens Telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) söker nu en Avdelningschef till Genomförandeavdelningen i Falun. Publiceringsdatum2025-09-26Om tjänsten
Detta är en tjänst för dig som gillar att arbeta i ett högt tempo och där du får växla mellan långsiktig strategisk planering och att fokusera på samt fatta beslut i operativa sakfrågor. I den här rollen får du vara med på en spännande resa då Försvarsmakten växer.
Genomförandeavdelningen (GA) Falun tillhör Genomförandeenhet Mitt (GE Mitt) och är en del av förbandet Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS). GA Falun består av cirka 6 medarbetare samt en Sektionschef. Avdelningen arbetar med telekommunikation och försvarets IT-system. På avdelningen finns en stark sammanhållning och laganda där arbetet genomförs mot gemensamma mål. Kundnöjdhet är viktigt för oss och därför vill vi säkerställa hög kvalitet och snabb service. Detta gör vi genom att arbeta med ständiga förbättringar inom verksamheten.
Försvarsmakten erbjuder dig
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina kärriärsmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid, på våra egna träningsanläggningar eller där vi har avtal.
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder.
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB
• Möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Avdelningschef för ett GA har du ansvar för hela verksamheten samt leder avdelningens personal. Avdelningschefen lyder under Enhetschefen och är närmast chef för Sektionschefen. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Personalansvar som innebär att finnas som stöd i vardagen till samtlig personal. Driva och stödja vid rehabilitering. Genomföra medarbetarsamtal, upprätta utvecklings- och utbildningsplaner för personal.
• Rekrytering av ny personal
• Säkerställa att avdelningen håller ekonomisk budget etc.
• Sätta mål för verksamheten och styr avdelningen mot dessa.
• Arbetar med uppföljning och kvalitetssäkring
• Bedriva verksamhet inom produktion, projekt och övningsverksamhet
• Deltar i enhetens ledningsgrupp
• Samverkar med kunder och externa aktörer
• Tillsammans med skyddsombud och sektionschef driver du systematiskt arbetsmiljöarbete, verksamhetssäkerhetsarbete samt säkerhetsarbete för hela avdelningen.
KRAVKvalifikationer
• Yrkesofficer med examen (OF 2)
• Dokumenterad erfarenhet av tidigare roll med personalansvar
• Dokumenterad erfarenhet av arbetsmiljöarbete, riskbedömning och rehabilitering
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• B-körkort (manuell) Dina personliga egenskaper
För att trivas som Avdelningschef har du ett coachande och situationsanpassat ledarskap. Du är lyhörd avseende verksamheterna vi stödjer. Vi arbetar med ständiga förbättringar och därför är det viktigt att du trivs med en verksamhet i förändring, samt att du trivs med en vardag med högt tempo. Detta då du kan komma att behöva fatta snabba beslut och göra prioriteringar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
MERITERANDE
• Erfarenhet av att leda chefer eller ledningsgrupp
• Kunskap och erfarenhet från Försvarsmaktens organisation och ledningsstödsystem
• Erfarenhet från arbete med ITIL och IT-styrning
• Erfarenhet av att arbeta med målstyrning; resultat och uppföljningsarbete
• Önskvärt med erfarenhet från IT/Tele/Teknik
• God analytisk förmåga. Övrig information
Anställningsform: Militär befattning, tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Sysselsättning: Heltid
Arbetsort: Falun
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Resor i tjänsten kan förekomma.
För information om befattningen och tjänsten
Enhetschef: Stefan Johnsson
Stf. EC: Jenny Buskenström
För information angående anställningsvillkor
HR Generalist: Lisa Heinemann-Pettersson
Personalhandläggare: Sandra Assisi
Fackliga föresträdare
SACO: Agnetha Landquist
OFR/S: Martin Sparr
OFR/O: Heikki Videll
SEKO: Matz Felix
Samtliga nås via växeln 08-788 75 00
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9527585