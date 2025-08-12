Avdelningschef driftövervakning
2025-08-12
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
Företagsbeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB är Vattenfalls elnätsverksamhet och ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ansvarar för en samhällskritisk infrastruktur som distribuerar el till mer än 900 000 företag och hushåll. Vi bygger framtidens elnät och möjliggör energiomställningen till ett fossilfritt samhälle. Som medarbetare hos oss är du en viktig del i vårt samhällsviktiga uppdrag och bidrar till energiomställningen och en säker elförsörjning för framtida generationer.
Om rollen
Om rollen
Vi på Vattenfall Eldistribution växer och även inom verksamheten driftövervakning blir vi fler. Kraven på att alltid ha tillgång till el i samhället ökar och det blir mer och mer komplext att köra våra elnät och säkerställa att el alltid kommer fram. I takt med att vi investerar mer så behöver vi bli fler och hitta effektivare sätt att göra detta.
Avdelningen driftövervakning lokalnät ansvarar för att maximera elnätets kapacitet och tillgänglighet för våra kunder. Det gör vi genom att leda den operativa driften, övervaka och styra nätet samt hantera ärenden och fel kopplade till våra anläggningar. Vårt fokus är att upprätthålla elsäkerheten och säkerhet både personal, anläggningar och allmänhet. Vi ansvarar även för att säkerställa en god fysisk arbetsmiljö och ett hållbart skiftarbete i driftcentralen.
Vi är idag cirka 20 medarbetare på avdelningen, samtliga med placering på vårt kontor i Trollhättan. Avdelningen tillhör enheten för driftövervakning, som består av fem avdelningar. Fyra av dessa arbetar med att övervaka och styra elnätet, två för lokalnät och två för regionnät. Den femte avdelning fokuserar på kundrelationer i samband med avbrott och hanterar felanmälningar.
Som avdelningschef kommer du leda inspirera och engagera våra medarbetare inom ditt uppdragsansvar samt säkerställa att uppsatta mål nås. I ditt uppdrag kommer du och dina kollegor att skapa förutsättningar för vår framgång genom att arbeta mot gemensamma bolags- och enhetsmål. Du kommer att arbeta i ledningsgruppen för övervakning. Tjänsten passar dig som ser alla medarbetare och gärna hanterar utmaningar i skärningspunkten mellan teknik, kund och samhälle.
Exempel på arbetsuppgifter
Leda och driva rutinarbete och medverka i det taktiska och strategiska arbetet på enhetsnivå
Förmedla avbrottsinformation till kunder och intressenter (samhället och internt) i nära samarbete med felanmälan
Analysera återkommande störningar samt övergående fel
Driftoptimera och verkställa föreslagna åtgärder på lokalnätet
Initiera åtgärder vid störning eller avvikelser i våra anläggningar
Bistå inom och utanför enheten med kunskap för hur driftsäkerhet och tillgänglighet i nätet upprätthålls
Driver, stöttar och resurssätter den dagliga styrningen i driftcentralen (DC-Samordnare)
Resurssätta med verksamhetskunskap i utvecklingsarbete inom bolaget
Kravspecifikation
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbete med driftövervakning inom energibranschen, det är meriterande att ha en relevant akademisk examen. Du behöver ha erfarenhet av ledarskap från tidigare chefspositioner. Vi ser det som meriterande om du tidigare arbetat i ledningsgrupp. Du drivs av att utveckla både människor och arbetssätt samt har förmågan att inspirera och få dina medarbetare att växa och känna sig engagerade i förändringsarbetet tillsammans med kollegor inom bolaget.
Verksamheten bedrivs dygnet runt, vilket ställer krav på att snabbt kunna sätta sig in i olika situationer för att kunna prioritera rätt, identifiera lämpliga lösningar och fatta välgrundade beslut. Den operativa verksamheten går alltid först.
Du kommer att ha många kontakter med både interna och externa parter, varför förmågan och viljan att samarbeta, påverka och bidra till verksamhetens utveckling är viktig. Vidare har du en kommunikativ förmåga både när det gäller skriftlig och muntlig framställan och känner dig bekväm i att ta frågor från våra samarbetsparter. För att nå fram med dina beslut och verksamhetsutmaningar har du förmågan att skapa presentationer och rapporter på både svenska och engelska.
Ytterligare information
Vi erbjuder en spännande arbetsvardag och en bra balans i livet på en attraktiv arbetsplats med goda möjligheter till utveckling. Vi arbetar i en säker och motiverande miljö, med en stark och positiv kultur präglad av omtanke för alla. För att du ska trivas erbjuder vi möjlighet till ständigt lärande, bra arbetsvillkor och ett brett utbud av personalförmåner. Läs mer om våra förmåner här.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och attraktivt företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall Eldistribution värdesätter allas lika värde och arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.
Placeringsort
Som chef på Vattenfall Eldistribution motiveras du av att driva transformation genom att:
Engagera dina medarbetare att delta i utvecklingsarbete
Ansvara för att lyfta nya verksamhetsutvecklingsbehov
Ta ett tydligt sponsorskap inklusive ansvar för nyttorealisering för våra verksamhetsutvecklingsprojekt
Ansvara för mottagande och efterlevnad av nya arbetssätt
Placeringsort
Trollhättan. Resor till Vattenfall Eldistributions övriga etableringsorter ingår i rollen.
Kontaktpersoner
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Sabina Öman Binett sabina.oemanbinett@vattenfall.com
För information om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare: Anna Uppström, anna.uppstroem@vattenfall.com
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson, Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm, Akademikerna, Jan-Olof Eriksson, Unionen, Ulf Tengman, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti.
