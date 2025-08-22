Avdelningschef, Blekinge Kompetenscentrum
På Blekinge Kompetenscentrum (BKC) samsas Region Blekinges forskning och den forsknings- och utvecklingsmiljö som samägs med länets kommuner, utvecklings- och projektledning, ett medicinskt bibliotek och forsknings- och utvecklingsstöd.
Verksamheten erbjuder bland annat utvecklings- och forskningsstöd för tvärvetenskapliga projekt, utbildning i forskningsmetodik, metodstöd och driver forsknings-, utvecklingsprojekt och utbildning i forskningsmetodik.
BKC samverkar lokalt, regionalt och nationellt (med länets kommuner, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Socialstyrelsen, FoU-enheter och akademiska institutioner etc).
Vi söker en strategisk och engagerad avdelningschef till BKC som vill vara med och utveckla regionen. Här får du möjlighet att leda medarbetare inom forskning, projekt och utveckling i nära samarbete med andra aktörer inom och utanför länet. Vi söker dig som trivs i ständig förändring och vill driva och utveckla BKC:s verksamhet tillsammans med ansvarstagande medarbetare.
Avdelningen har ca 20 medarbetare och är placerad inom område utveckling & it. Område utveckling & it har ca 210 medarbetare. Du rapporterar till områdeschefen.
Vi erbjuder en spännande och utvecklande roll i en verksamhet med stor samhällsnytta samt möjlighet att påverka och vara med och forma framtidens kompetens inom vård och omsorg.
Här finns ett engagerat team och en arbetsplats som präglas av samarbete, tillit och innovation.
Om jobbet
Som avdelningschef för BKC har du en viktig roll i att bidra till att stärka regionens utvecklingsarbete. Du leder en enhet som arbetar med forskning och utveckling. Du arbetar för att stärka BKC:s roll som en mötesplats mellan teori och praktik och för samverkan mellan Region Blekinge, länets kommuner och andra aktörer.
Tillsammans med forskningschefen bidrar du till genomförandet av Region Blekinges forskningspolicy.
Som avdelningschef kommer du att:
- leda och utveckla BKC:s verksamhet
- säkerställa att BKC:s verksamhet bidrar till Region Blekinges och uppdragsgivarnas forsknings- och utvecklingsarbete.
- säkerställa ett brett och effektivt samarbete med kommunerna, högskola, universitet och andra externa parter och vara delaktig i att driva strategiska initiativ och utvecklingsprojekt.
- ansvara för budget, personal och verksamhetsplanering.
Om dig
Vi söker dig som har:
- en relevant akademisk utbildning.
- mångårig erfarenhet som chef.
Meriterande är om du har:
- en relevant akademisk examen.
- erfarenhet av att arbeta med eller i verksamheter/uppdrag där forskning, projekt och utvecklingsarbete är en del av arbetet.
- erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation.
Du är:
- en strategisk och kommunikativ ledare som trivs med samverkan och att bygga nätverk.
- en ledare som leder med ett utvecklingsorienterat förhållningssätt.
- en ledare som leder genom tillit och skapar långsiktiga förutsättningar för utveckling.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om utveckling och it
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är utveckling och it. Här finns samlade resurser inom planering, digitalisering, informationsteknik, forskning, kvalitet och utveckling, folkhälsa, miljö och hållbarhet. Inom området finns också patientnämndens kansli. Området förvaltar och utvecklar bland annat organisationens arbete kopplat till tekniska tjänster, ledningssystem, processorienterat arbetssätt och portfölj- arkitektur-, teknik- och informationsstyrning. Här finns även Blekinge kompetenscentrum som ansvarar för Region Blekinges medicinska bibliotek, lärcentrum, FoU-avtal, det vetenskapliga rådet och övrig forskningsverksamhet.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
