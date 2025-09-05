Avdelningschef Avfall till VA SYD
Brinner du för ledarskap inom hållbarhet och strategiska kretsloppsfrågor? Vill du arbeta som avdelningschef i en av samhällets viktigaste funktioner? Då ska du läsa vidare! Vi söker en interimschef till Avfallsavdelningen.
Hos VA SYD får du möjlighet att använda din chefserfarenhet i en organisation med tydligt fokus på samhällsnytta och hållbar utveckling.Din kommande roll
Vår nuvarande avdelningschef för Avfall går vidare till ett annat längre uppdrag inom VA SYD och därför söker vi en interim avdelningschef under ett år inledningsvis.
Avfallsavdelningen utför på uppdrag av Malmö stads tekniska nämnd den löpande förvaltningen av avfallshanteringen i Malmö stad. Dessutom ingår motsvarande uppgifter i Burlövs kommun. Själva avfallsinsamlingen hanteras av externa entreprenörer. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra tjänster för en mer hållbar avfallshantering med utökad sortering och förebyggande av avfall.
Verksamheten styrs mot Kretsloppsplanen som tar avstamp i de globala hållbarhetsmålen. När målen i kretsloppsplanen uppnås bidrar vi till de globala målen och till ett hållbart samhälle. Läs gärna mer om Kretsloppslanen här. Avdelningen består av 25 medarbetare på tre enheter: Insamling, Sortering och Stadsutveckling och har en årlig budget på drygt 300 miljoner kronor.
Ditt uppdrag blir att förvalta en välfungerande verksamhet med högt resultatfokus, affärsmässighet och engagemang. Du kommer också att utveckla samverkan och relationerna med intressenter och beslutsfattare. Som avdelningschef leder du din verksamhet mot VA SYDs vision och mål och rapporterar till förbundsdirektören. Du blir också del av VA SYDs övergripande ledningsgrupp med stort engagemang för en hållbar samhällsutveckling, som vi naturligtvis ser att du delar! I ledningsgruppen förväntas du bidra aktivt på strategisk nivå med ditt perspektiv i alla sammanhang.
Vi erbjuder
I denna tjänst som interimschef får du en unik möjlighet att lära känna och driva den spännande avfallsverksamheten inom VA SYD. Du kommer till en arbetsplats med god gemenskap och stolthet över våra mål och samhällsviktiga uppdrag. Vi arbetar aktivt för att VA SYD ska upplevas som en mycket bra arbetsplats av våra medarbetare. Rollen är placerad på VA SYDs huvudkontor i centrala Malmö.
Vem är du?
Vi söker dig som vill leda i enlighet med VA SYDs miljöidentitet och våra kärnvärden kvalitet, engagemang och lyhördhet i en verksamhet som ständigt utvecklas. Du bygger förtroendefulla relationer både internt och externt genom din goda kommunikation. Som person har du förmåga att snabbt sätta dig in i nya verksamheter och tar hjälp av sakkunniga kollegor. Du leder med tillit och är trygg i rollen att leda genom andra. För att trivas i detta interimsuppdrag är det också viktigt att du tycker om att driva ett aktivt påverkansarbete.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som har:
- flerårig erfarenhet inom politiskt styrd verksamhet och vana att samverka med olika intressenter och beslutsfattare
- erfarenhet av att företräda en verksamhet externt, vilket inkluderar erfarenhet av att möta media och förtroendevalda
- flerårig chefserfarenhet relevant högskoleutbildning
- erfarenhet inom avfallsbranschen eller stadsutveckling är meriterande.
Vill du vara med och driva på miljösmarta lösningar i samhällsbygget? Välkommen med din ansökan!
Vilka är VA SYD?
VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vår verksamhet är igång dygnet runt, har över en halv miljon kunder och omsätter en och en halv miljard per år. Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval.
Övrig information
På VA SYD arbetar vi med en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det innebär att alla sökande bedöms utifrån samma kriterier och prioriterade kompetenser. Våra intervjuer fokuserar på de kompetenser som är viktiga för rollen, vilka inkluderar yrkesmässig erfarenhet, kunskap och beteenden. På så vis kan vi matcha rätt kandidat för rollen och göra ett effektivt och rättvist urval.
VA SYD bedriver samhällsviktig verksamhet och ställer därför höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande hos våra medarbetare. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade, det innebär att du som sökande eventuellt behöver gå igenom en säkerhetsprövning innan anställning enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Vissa av våra anställningar kan även innebära en krigsplacering.
