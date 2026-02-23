Avbytare Borlänge
2026-02-23
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
, Bollnäs
, Örebro
, Eskilstuna
, Uppsala
Växa är ett ledande kunskapsföretag för lantbrukare med mjölk-, köttproduktion och växtodling. Genom den rådgivning och service vi säljer bidrar vi med ökad konkurrenskraft för svenskt lantbruk. Vår omsättning är drygt 560 miljoner kronor och vi har cirka 500 medarbetare fördelade på 27 driftsplatser över hela landet. Hållbarhet är centralt för oss, och våra kunder och Växa står för klimatsmart produktion och god djurhälsa.
Hos Växa får du utveckling - bra förmåner och engagerade kollegor. Tillsammans gör vi skillnad för våra kunder och medlemmar, och det märks!.
Lantbruksavbytare
Älskar du kor? Det gör vi!
Som avbytare jobbar du självständigt med frihet under ansvar och med servicekänsla sätter du kunden i fokus. Samtidigt ingår du i avdelning Gårdsnära tjänster. I avdelningen anordnas fortbildningsdagar och studieresor, genom detta skapas laganda och teamkänsla. Som avbytare är du hemstationerad och bor i närheten av de gårdar som vi söker personal till.
I arbetsuppgifterna ingår: Traditionell djurskötsel på mjölkgårdar. Om du är rätt person har du stora möjligheter att påverka ditt arbete efter intresse och erfarenhet.
Anställning och omfattning: Provanställning/ tillsvidareanställning. Omfattning: 50-100 % beroende på överenskommelse.
Växa Sverige har kollektivavtal och du omfattas av pension, trygghetsförsäkringar och friskvårdsbidrag.
Lämplig utbildning och erfarenhet Lantbruksutbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet erfordras. Tidigare erfarenhet av mjölkproduktion i robotbesättning. B-körkort krävs. Kunskaper i svenska språket. Om du älskar lantbrukets djur och är serviceinriktad är detta jobbet för dig.
Är du intresserad och har frågor kontakta Angelica Jonsson telefon 010-471 02 67 (tel:0104710267)
Skicka in din ansökan omgående, vi intervjuar löpande under rekryteringen. Sista ansökningsdag är 15 mars. OBS! Det är viktigt att du anger din bostadsort eftersom du kommer att utgå från bostaden och köra direkt till aktuella gårdar.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C9070".
Detta är ett deltidsjobb.
Växa Sverige, Gårdsnära tjänster Kontakt
Regionchef Gårdsnära tjänster
Angelica Jonsson angelica.jonsson@vxa.se 010-471 02 67 Jobbnummer
9757029