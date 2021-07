Avance Metering söker Teknisk dokumentatör - Experis AB - Datajobb i Östersund

Experis AB / Datajobb / Östersund2021-07-07Avance Metering är ett svenskt IT bolag som utvecklar mätdatalösningar och programvaror till energibranschen. Vårt huvudkontor ligger i Östersund och vi ägs av kanadensiska Volaris Group / Constellation Software Inc. Vi på Avance Metering utvecklar produkter och lösningar som används i det dagliga arbetet hos många elnätsbolag i de nordiska länderna. Vi har tre huvudprodukter där vi bland annat erbjuder ett oberoende mätinsamlingssystem, där huvuduppgiften är att samla in data från smarta mätare, ett händelsestyrt kartbaserat verktyg som används för att samla in data samt övervaka och analysera eldistributörers nät, samt ett mätvärdesdatabassystem som bland annat importerar, kvalitetssäkrar och distribuerar mätdata.Känner du att teknisk informationshantering är ditt specialistområde? Kan du analysera och utveckla både innehåll och struktur i dokumentation för bättre läsbarhet och förståelse? Då är det dig vi söker!2021-07-07Avance Metering utvecklar produkter till kunder inom energibranschen och för att hjälpa kunderna att förstå sina produkter på bästa sätt krävs det att kunna översätta/omsätta teknisk information och funktionalitet till användarvänliga dokument och texter. För att vara framgångsrik i rollen krävs det att du har god administrativ förmåga och IT-vana, kunskaper i Adobe Creative Suite och Officepaketet. Kunskaper i Jira/Confluence & Adobe Robo Help är meriterande.Dina arbetsuppgifter kommer vara varierande beroende på produkt men innefattar exempelvis följande:* Upprätta och underhålla teknisk dokumentation* Hantera uppdateringar av dokument i relation till ändringsprocess* Säkerställa att dokumentationen matchar levererad produkt* Vara kontaktyta mellan produktavdelningen och de andra avdelningarna för frågor gällande teknisk dokumentationOm digVi ser gärna att du har en akademisk utbildning med teknisk inriktning. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med teknisk informationshantering och då gärna med koppling till mjukvaruutveckling.All teknisk dokumentation skrivs på engelska, därav är det ett krav att du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift. För att lyckas i rollen behöver du ha god social förmåga, vara kommunikativ och trivas med många kontaktytor.Start: Enligt överenskommelsePlats: Östersund/Linköping/Jönköping alt. Remote i närområdet till våra kontorLön: Enligt överenskommelseVi tillämpar 6 månader provanställning.Sök tjänsten i dag!I den här rekryteringen samarbetar vi med Jefferson Wells. Du kommer att bli anställd hos Avance Metering. Vid frågor är du välkommen att kontakta Bruno Nilbert, 072-224 48 41 alternativt bruno.nilbert@avancemetering.com . Du söker tjänsten genom att registrera dina kontaktuppgifter, laddar upp ditt CV och personliga brev. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, så ansök så snart som möjligt! Sista ansökningsdag är 31 augustiVi ser fram emot att höra från dig!Varaktighet, arbetstidHeltid PermanentNot SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-08-17Experis AB5850767