Friday Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg2021-04-08OM TJÄNSTEN:Friday söker för Christian Berners räkning en Automationstekniker till deras Fillflex-team. Här kliver du in i en omväxlande roll där du arbetar i team och självständigt med små och stora projekt. Automationstekniken du kommer att arbeta med baseras runt Fillflex fyllnadsmaskiner där ditt ansvar innefattar programmering, montage, service och driftsättning av maskinerna.Du kommer att supportera kunder i Norge, Danmark och hela Sverige där driftsättningsprojekt och servicearbeten innebär att du behöver närvara på plats hos kund. Resor sker till största del med bil vilket ställer krav på att du har B-körkort. Du bistår med kunskap i tekniska frågor, utför felsökning, reparation av komponenter samt installation och testning av el-, mekanik-, och pneumatik. Andra arbetsuppgifter innefattar programmering och konfiguration av PLC och frekvensstyrningar.För att lyckas i rollen ställs det krav på att du har en helhetsförståelse gällande automation, flödes- och pumpteknik. Du behöver också ha grundläggande el-kompetens då man utför felsökning av elektronik. Projekten man arbetar med sträcker sig från standardmaskiner till komplexa kundanpassningar där Christian Berner är specialister på dosering och förslutning. Man gör större delen av förarbetet i projekten lokalt i Mölnlycke för att sedan utföra slutmontering hos kund.Du kommer till ett bolag med expertkompetens och lång erfarenhet i branschen vilket möjliggör ett stimulerande arbete med mycket frihet under ansvar. Du introduceras till grundkonceptet där man sedan bygger på med praktisk erfarenhet från kundmöten och serviceärenden i syfte att ge en verklig bild av den problemlösning man arbetar med på daglig basis.Sammanfattningsvis kommer du att:Montage, ombyggnation, driftsättning och provkörning av maskiner, in-house samt ute hos kundProgrammering av styrningar/system - PLC, frekvensstyrningar, styr-och reglerteknikKonstruera och designa reglerfunktioner vid produktutvecklingsprojektTa fram processbeskrivningar och underlag för manualerVI SÖKER DIG SOM:Har relevant teknisk utbildning från YH/högskola inom mekatronik, automation eller styr & reglerteknik alt. motsvarande arbetserfarenhetHar B-körkortKommunicerar flytande på svenska såväl som engelska i tal och skrift. Tekniska manualer på engelska är en del av dagliga arbetetMeriterande för rollen är om du arbetat med flödesteknik, livsmedelsproduktion eller automation tidigareOM KUNDFÖRETAGET:Christian Berner Tech Tradekoncernen (publ) - noterat på Nasdaq Stockholm, har 120 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden samt för värmepannor globalt. Koncernen har cirka 200 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 700 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner finns på christianberner.se och christianberner.com.Vi på Christian Berner nöjer oss inte med att tillhandahålla rätt produkter, utan erbjuder tjänster som gör att kunden alltid kan förvänta sig någonting mer. På så sätt förbättrar vi dagligen industrier i hela Norden. Fillflex är vårt eget varumärke för fyllning. Fillflexsystemet är uppbyggt kring en enkel princip och ett egenutvecklat, innovativt styrsystem. Maskinerna kan utrustas med en mängd olika pumpar, utkastare och ventiler. På så sätt finns det alltid en kombination som passar kundens produkter och emballage.OM ANSTÄLLNINGEN:Detta är en rekrytering med anställning hos Christian Berner med Friday Tech Recruitment som rekryterande partner.STARTDATUM:Omgående med hänsyn till uppsägning.ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid, dagtidPlacering: Göteborg, MölnlyckeKontaktperson: Dino SegetaloLön: fast månadslön, marknadsmässigAnsök genom att klicka på länken nedan. 