Automationsingenjör till Höganäs AB, Halmstadverken
Macavoy AB / Elektronikjobb / Halmstad Visa alla elektronikjobb i Halmstad
2026-04-09
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Macavoy AB i Halmstad
, Ängelholm
, Örkelljunga
, Höganäs
, Åstorp
Publiceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
Som Automationsingenjör hos oss på Halmstadverket blir du en central del i arbetet med att utveckla och förbättra våra produktionssystem och vår process-IT. Rollen är varierad och omfattar allt från planering och projektering av nya investeringar, till utbyte och uppgradering av utrustning kopplat till nya processer och produkter. Du arbetar även med drift, underhåll och optimering av våra befintliga system.
Du samarbetar tätt med både produktion och ledning, vilket ger dig goda möjligheter att påverka och driva förbättringar. I vardagen får du omsätta idéer i praktiken, lösa tekniska utmaningar och bidra till en kontinuerlig utveckling av verksamheten.
Du rapporterar till Area Mgr Automation Operations och är placerad i Halmstad, ingen beredskap ingår.
Din bakgrund Vi söker dig som har utbildning inom el/automation eller motsvarande erfarenhet. Du har minst fem års erfarenhet från arbete i produktionsmiljö, gärna inom processindustri. Du är van att arbeta både operativt med drift och felsökning samt mer långsiktigt med projektering och deltagande i investeringsprojekt.
Kunskap inom IT-relaterade områden som servrar, virtualisering (exempelvis VMware) och databaser (t.ex. SQL) är meriterande. Har du dessutom erfarenhet av industriella IT-system, reglerteknik samt plattformar som ABB 800xA eller Siemens automationssystem ser vi det som ett stort plus.
Personliga egenskaper För att trivas i rollen är du ansvarstagande, lösningsorienterad och driven. Du har ett genuint intresse för teknik och utveckling, och arbetar strukturerat mot uppsatta mål. Samtidigt värdesätter du samarbete och bidrar till en positiv laganda.
Du är nyfiken och vill fortsätta utvecklas, både genom eget lärande och genom att ta del av den erfarenhet som finns i teamet. Med tålamod och ett analytiskt arbetssätt hanterar du komplexa situationer på ett konstruktivt sätt.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Låter det intressant? Ta kontakt eller sök direkt!
Macavoy hanterar denna rekrytering. Du ansöker med ett uppdaterat CV på www.macavoy.se.
Vi arbetar med löpande urval. Om du har frågor är du varmt välkommen att ringa rekryteringskonsult Markus Holmgren, 0735-195481.
Vem är Macavoy?
Macavoy AB är den lilla rekryteringsbyrån med de stora kompetenserna. Macavoy är specialiserad på rekrytering av chefer, projektledare och specialister med teknisk bakgrund. Läs mer om Macavoy på www.macavoy.se
och följ oss gärna på LinkedIn för att ta del av vad som händer: http://linkedin.com/company/macavoy-ab/
Working at Höganäs
We aim to offer a great and meaningful place to work where you can fulfill your potential and ambitions. We welcome all applicants and strive for diversity. We have a clear management philosophy, and just like us you believe that through collaboration and openness we develop as individuals and as a company. We see all employees, regardless of position, as leaders when we approach the challenges that the world - and we - face. Höganäs ambition is to lead the transformation to better meet the needs of tomorrow and become the preferred supplier of sustainable metal powder on a global scale - join us in our journey of sustainable change and towards net-zero climate emissions. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7535643-1936834". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Macavoy AB
(org.nr 559070-1404), https://www.macavoy.se
Höganäs AB, Atomiseringsverket (visa karta
)
302 50 HALMSTAD
Macavoy Jobbnummer
9844518