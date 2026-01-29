Automationsingenjör till Dynasafe
2026-01-29
Vill du vara med och utveckla högteknologiska system som bidrar till en säkrare värld?
Dynasafe i Karlskoga växer och söker nu en Automationsingenjör med bred teknisk kompetens och ett stort intresse för avancerade anläggningar inom el och automation.
I den här rollen blir du en nyckelspelare i ett internationellt teknikbolag där innovation, kvalitet och säkerhet står i centrum. Vi söker dig som vill arbeta som Automationsingenjör med avancerade och säkerhetskritiska system i en internationell miljö. Resor ingår i tjänsten.
Mer om rollen
Som automationsingenjör arbetar du i nära samarbete med Dynasafes process-, mekanik- och elkonstruktionsingenjörer och ansvarar för hela automationskedjan - från design och dokumentation till programmering, test och driftsättning.
Du kommer bland annat att:
- Skapa PID:s (Eplan Preplanning) och tekniskt underlag för elkonstruktion.
- Övervaka och leda arbetet vid systemdesign, installation, utcheckning, felsökning och driftsättning
- Programmera, strukturera och granska PLC- och Safety-lösningar (Siemens TIA Portal, WinCC, S7).
- Integrera tredjepartsutrustning och säkerställa funktioner enligt SIL/PL.
- Sätta upp SCADA-miljöer, kontrollrum och OT-nätverk.
- Delta i riskanalyser, FAT/SAT, commissioning och teknisk support.
- Hantera licenser, projektserver och dokumentation enligt gällande standarder.
Den vi söker
Vi ser efter dig med följande kvalifikationer;
- Ingenjörsexamen inom automation eller motsvarande erfarenhet.
- 3+ års erfarenhet från industri/automation, gärna internationellt.
- Mycket goda kunskaper i Siemens TIA Portal.
- Erfarenhet av Eplan/Eplan Preplanning.
- Strukturerad, drivande och bra på att samarbeta.
- God kommunikationsförmåga och mycket god engelska.
- Har möjlighet att resa utomlands i perioder, ibland på kort varsel
Meriterande: erfarenhet av konceptprogrammering, programarkitektur, UDT:er, Faceplates, Types i TIA Portal.
Dynasafe erbjuder
- Möjlighet att bidra till en säkrare värld genom att arbeta med avancerade och samhällsviktiga tekniska system.
- Ett dynamiskt och internationellt företag med korta beslutsvägar.
- Stor frihet i rollen och möjlighet att påverka tekniska lösningar.
- En arbetsmiljö präglad av professionalism, samarbete och innovation.
- Resor runt om i världen, både kortare och längre
Information och ansökan
I denna rekrytering har Dynsafe valt att samarbeta med AxÖ Consulting. Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig från AxÖ Consulting;
Fiddelie Nyvall
E: fiddelie.nyvall@axoconsulting.se
T: 070 844 61 12
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, då urval sker löpande.
Observera att en bakgrundskontroll kan förekomma för slutkandidater. Bakgrundskontrollen syftar till att verifiera arbets- och utbildningshistorik samt andra relevanta uppgifter, och bidrar till att upprätthålla hög integritet och trovärdighet i vår rekryteringsprocess.
Välkommen in med din ansökan!
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
