Automationsingenjör till Bravida
2025-08-27
Bravida fortsätter växa och satsar stort inom automation! I rollen som Automationsingenjör kommer du att arbeta med att ta fram energismarta och hållbara lösningar för att automatisera och digitalisera fastigheter. Du blir en viktig del av projekten och dina arbetsuppgifter kommer inkludera:
Konstruktion och programmering av fastighetsautomationssystem.
Driftsättning och funktionstest av styrsystem (BMS/SCADA/HMI).
Samarbete med energiingenjörer och andra specialister för att optimera lösningar.
Modernisering av befintliga anläggningar och utveckling av nya projekt.
Arbetet innebär både teknisk problemlösning och mycket kundkontakt, med stor möjlighet att påverka både din egen och avdelningens utveckling.
Vi söker dig som har
Erfarenhet inom automation och vana att programmera, felsöka och driftsätta.
Erfarenhet av programmering i Saia, Schneider eller Beckhoff.
B-körkort samt förmåga att arbeta med digitala verktyg.
Meriterande är kunskap inom SCADA, HMI, kommunikationsprotokoll (Modbus, BACnet, M-bus), samt erfarenhet av industriella styrsystem. Viktigast är dock din drivkraft och vilja att växa tillsammans med Bravida!
Övrig information Start: Enligt överenskommelse
Plats: Stockholm med omnejd
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Om Bravida
Bravida är Nordens största installations- och serviceföretag. Här arbetar du i en organisation som rankats som en av Sveriges bästa arbetsgivare flera år i rad. De satsar stort på kompetensutveckling, innovation och en trivsam arbetsmiljö där du är med och påverkar framtiden. Läs mer om hur du kan utvecklas hos Bravida - när du växer, växer de!
Om Wrknest Engineering
Wrknest Engineering är specialiserade på att hjälpa dig som ingenjör eller tekniker att hitta nästa steg i karriären. Vi samarbetar med framtidens företag och erbjuder både rekryterings- och konsultuppdrag inom teknik och industri - alltid med människan i centrum.
Vi tror på att bygga långsiktiga relationer och strävar efter att vara en engagerad och lyhörd partner. Via oss får du möjlighet att vara en del av tekniska framsteg som formar morgondagens samhälle - i roller där din kunskap gör verklig skillnad.
Vår ambition är att du ska trivas, utvecklas och känna dig stolt över ditt arbete. Läs mer på www.wrknestengineering.se. Ersättning
