Automationsingenjör Plc (saia/phoenix)
2025-10-27
Är du redo att ta tekniken till nästa nivå? Vi söker en Automationsingenjör med passion för PLC och ett öga för innovation. Välkommen till vårt team där varje dag erbjuder nya möjligheter att sätta saker i rörelse!
Om rollen
Som Automationsingenjör kommer du att arbeta med de senaste SAIA/Phoenix-systemen. Du kommer att vara hjärnan bakom automatiseringen av både små projekt och mer omfattande installationsutmaningar. Din expertis gör att du konfigurerar systemen utan problem! Du kommmer att jobba tight med övriga i teamet, på nång av våra kontor i Södertälje eller Stockholm.
Vad du kommer att göra
• Designa, programmera och underhålla PLC-system för att bygga framtidens lösningar.
• Samarbeta med övriga i teamet för att säkerställa smidig leverans från planering till genomförande.
• Se till att dokumentation och rapporter är lika tydliga som en PLC-slinga.
Vem du är
• Grundläggande gymnasial utbildning.
• Några års erfarenhet av att arbeta med PLC-system, med SAIA/Phoenix som specialitet.
• Nyfiken och ivrig att lära dig nya saker.
• Kommunikativ, både verbalt och tekniskt, med förmåga att arbeta på både svenska och engelska.
Varför jobba med oss?
Vi erbjuder en arbetsplats där innovation och kreativitet blomstrar, där du kan göra verklig skillnad och växa som professionell. Du blir en del av en miljö som främjar personlig utveckling och där ditt tekniska geni verkligen uppskattas.
Plats
Vårt kontor finns i Södertälje och Stockholm, Sverige. Perfekt för dig som vill ha nära till både arbete och avkoppling.
Om detta känns rätt för dig, hoppa på automationsresan med oss och skapa magi med teknik! Din framtid väntar, och den börjar här.
Svensk Styrteknik AB startades 2008 av Lars Holmberg och Timo Oikarinen som tidigare jobbat tillsammans på ett av Stockholms största styrföretag. Vi har för närvarande 12 stycken medarbetare utspridda på tre kontor i Södertälje, Gotland och Stockholm. Vi har som målsättning och affärsidé att göra allting in-door, dvs från projektering till utförande inom företaget. Vi erbjuder många olika tjänster och har flera års erfarenhet inom fastighetsautomation med kringliggande kunskapsområden. För mer information, se www.svenskstyrteknik.se
Svensk Styrteknik är en del av Nimlas - en installationskoncern som består av lokala bolag med skickliga medarbetare i Sverige, Norge och Finland. Tillsammans bildar vi en koncern med fler än 5 000 medarbetare i mer än 130 bolag inom VS, el, ventilation, automation, brandsäkerhet, kyla med mera, en imponerande styrka.
Att vara en del av Nimlas innebär att vi alltid strävar efter att hitta de bästa lösningarna - för varje kund och varje medarbetare.
Enligt överenskommelse.
Detta är ett heltidsjobb.
