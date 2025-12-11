Automationsingenjör, Karlskrona
Eurocon Engineering AB , Karlskrona / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2025-12-11
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eurocon Engineering AB , Karlskrona i Karlskrona
På Eurocon är du med och driver den tekniska utvecklingen i industrin.
Vill du bidra till hållbara och resurseffektiva lösningar? Då kan det här vara rätt roll för dig. Läs mer om tjänsten nedan och välkommen med din ansökan.
På Eurocon i Karlskrona får du möjlighet att forma både din egen roll och vara med och utveckla vår automationsverksamhet. Vi arbetar med industriell omställning genom smart teknik och långsiktigt hållbara lösningar. Tillsammans hjälper vi våra kunder att modernisera och effektivisera sina anläggningar. Här möter du en arbetsplats där utveckling, gemenskap och ansvarstagande är en naturlig del av vardagen.
OM JOBBET
I rollen som automationsingenjör hos oss får du en varierad och tekniskt bred vardag. Du arbetar med hela - eller delar av - automationskedjan: från behovsanalys och koncept till programmering, driftsättning och överlämning till kund. Hos oss finns goda möjligheter att påverka både uppdrag och arbetssätt i ett team som växer stabilt.
Du kommer bland annat att arbeta med att:
- genomföra förstudier samt ta fram funktionsbeskrivningar och förfrågningsunderlag
- designa systemlösningar och skapa anläggnings- och bygghandlingar
- programmera, konfigurera och driftsätta automationssystem
- utföra felsökning, besiktningar (inkl. FAT/SAT) och uppföljningar
- digitalisera och uppdatera teknisk dokumentation
- konstruera och verifiera säkerhetskretsar och skyddsfunktioner
Du arbetar i projekt inom flera olika branscher, främst inom tillverknings- och processindustrin. Uppdragen varierar mellan systemintegration, underhåll och medverkan i upphandlingar och verksamhetsutveckling. Många uppdrag finns i närområdet runt Karlskrona, men arbete på andra orter förekommer efter överenskommelse.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och minst tre års erfarenhet som konstruktör. Det är en fördel om du har varit teknisk uppdragsledare eller har god förståelse för industriella processer. Du trivs i samarbete med andra och vill vara med och utveckla både uppdrag och arbetssätt. Som person är du strukturerad, nyfiken och tar ansvar för ditt arbete. Du kommunicerar tydligt och skapar förtroende hos både kollegor och kunder.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
- teknisk utbildning inom exempelvis automationsteknik inom produkt, produktion- eller process
- erfarenhet av programmering av PLC/SCADA-system
- kunskap i något eller flera av: Siemens, ABB, Allen Bradley/Rockwell, Citect/Schneider Electric eller Proview
- goda kunskaper i engelska i både tal och skrift
- flytande svenska i tal och skrift (krav)
Det är meriterande om du även har:
- erfarenhet av felsökning och drifttagning
- erfarenhet av tester och validering av systemkonstruktioner
- kunskap i ElproCAD, E3, E-plan eller liknande
- erfarenhet av ABB 800xA, PCS7, DeltaV, Pluto eller programmering i C++
- praktisk erfarenhet inom området
VAD DU FÅR
Hos oss möter du ett erfaret team med bred kompetens och ett gott samarbete. Du blir en del av en verksamhet som växer i takt med våra kunders behov, och där du får möjlighet att utvecklas både i rollen och tillsammans med kollegorna som gärna delar med sig av sin kunskap.
Vi erbjuder även friskvårdsbidrag, rådgivning av tjänstepension, massage, förstärkt föräldrapenning, maximala nivåer av sjukersättning, sjukvårdsförsäkring och möjlighet att teckna andra förmånliga försäkringar.
OM EUROCON
Eurocon med dotterbolagen Pidab, SiteBase och Eurocon Sydväst sysselsätter cirka 285 medarbetare och är en del av Rejlers Sverige AB. Vi finns på över tio orter från Kiruna i norr till Karlshamn i söder. Läs mer på eurocon.se.
Vi arbetar med löpande urval och välkomnar din ansökan så snart som möjligt. Under jul- och nyårsperioden tar vi en kort paus i rekryteringen, vilket kan innebära något längre svarstid. Tack för ditt tålamod.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomförs bakgrundskontroll på slutkandidater. Vissa roller kräver även säkerhetsprövning inför uppdrag hos kund; i så fall informerar vi om det i nästa steg. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/37". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eurocon Engineering AB
(org.nr 556384-3407) Arbetsplats
Eurocon Engineering AB , Karlskrona Kontakt
Pär Tudén 0706470390 Jobbnummer
9639201