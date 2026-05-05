Automationsingenjör | Karlskrona
2026-05-05
Vi söker nu en automationsingenjör till ett spännande uppdrag inom marin teknikutveckling. Här får du arbeta nära produkten i ett teknikintensivt projekt med fokus på systemutveckling och programmering.
Om rollen
I rollen arbetar du med utveckling av mjukvara för styrsystem, där fokus ligger på PLC och HMI. Du är med efter designfasen och ansvarar för att ta fram och implementera lösningar i Siemens-miljö. Arbetet är både systemnära och praktiskt, där du kombinerar programmering med förståelse för helheten.
Rollen innefattar även resor i tjänsten, främst till Muskö och Berga, samt internationellt vid behov (ex. Polen och eventuellt Skottland vid projektleveranser)
Utveckla och programmera PLC- och HMI-lösningar
Arbeta systemnära med integration och verifiering
Ta fram mjukvara efter fastställd design
Samarbeta tvärfunktionellt i projektteam
Delta i arbete på site och vid installationer
Vi söker dig som
Har utbildning inom automation, el eller liknande
Har cirka 2-3 års erfarenhet av PLC/HMI-programmering
Har arbetat med Siemens-mjukvara
Har ett starkt tekniskt intresse och vilja att utvecklas
Trivs i en roll med både praktiskt arbete och systemförståelse
Är flexibel och öppen för resor i tjänsten
Meriterande
Erfarenhet från marina system eller liknande komplexa miljöer
Van att arbeta i projektform
Om uppdraget
Konsultuppdrag via Jefferson Wells
Placering: Karlskrona med resor i tjänsten
Start: enligt överenskommelse
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, utan du söker tjänsten med en registrerad profil på vår hemsida genom att följa ansökningslänken i annonsen. Vi kan komma att tillsätta uppdrag redan innan ansökningstiden passerat, så skicka in din ansökan idag. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Jefferson Wells Kontakt
Bilal Youssef Bilal.Youssef@manpower.se
