Automationsingenjör inom styr- och överordnade system.
Emajsi AB / Maskiningenjörsjobb / Härryda Visa alla maskiningenjörsjobb i Härryda
2026-06-30
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Erfaren automationsingenjör inom styr- och överordnade system.
Är du Kungsbackas nya stjärna med kompetens inom Arigo, Citect, Beckhoff och/eller Regin?
Assemblin växer inom service och offentliga kundmiljöer och har ett behov av erfarna personer som klarar av att jobba självständigt och som också värderar en härlig teamkänsla och en bra företagskultur.
Vill du ha en nyckelroll inom service/entrepenad, styr och fastighetsautomation – med fokus på komplexa uppdrag, överordnade system och specialistkompetens inom fabrikat som Arrigo, Regin, Beckhoff och/eller Citect? Du kommer bidra med djup teknisk kompetens, trygg kunddialog och ansvar i leverans. Detta är en roll för dig som vill vara mer än en utförare – du vill vara en teknisk grundpelare i teamet.
Vill du tillhöra vårt A-team?
Vi erbjuder stora möjligheter att utvecklas från där du är idag. Vi vill höra mer om dig som person, din kompetens och vart du vill framåt i din yrkesroll. Filialen består idag av 24 medarbetare som arbetar med fastighetsautomation och vi ser fram emot att välkomna dig in i gänget.
Filialkontoret är placerat i Kungsbacka med kontor även i Halmstad, och uppdrag kommer finnas i StorGöteborg, Kungsbacka, Härryda och norra Halland.
Ditt uppdrag
I rollen arbetar du med service, driftsättning, felsökning, programmering och utveckling av styr- och övervakningslösningar i befintliga fastigheter. Du får en viktig roll i att förstärka specialistkompetensen inom teamet och bidra till att Assemblin fortsätter växa inom service, ramavtal och långsiktiga kundrelationer.
Du kommer att arbeta med kunder inom exempelvis kommun, region, sjukhusmiljöer, skolor, äldreboenden, bostäder, kontor och andra samhällsviktiga fastigheter. Uppdragen kan vara både planerade projekt och akuta, och ofta krävs förmåga att snabbt förstå tekniska samband, prioritera rätt och hitta hållbara lösningar.
Exempel på ansvar
Ta specialistansvar inom styr, service, driftsättning, programmering och överordnade system.
Arbeta med felsökning och tekniska lösningar i mer komplexa serviceuppdrag.
Bidra med kompetens inom SCADA, BMS, PLC/DUC och integration mellan fastighetssystem.
Stötta teamet tekniskt och vara en trygg kunskapsbärare i uppdrag och kunddialoger.
Planera och driva egna uppdrag med ansvar för leverans, egenkontroller och kvalitet.
Vid behov bidra vid kalkyl, prissättning, teknisk bedömning och lösningsförslag.
Vara med och bygga vidare på kompetens, arbetssätt och mentorskap inom teamet.
Beroende på din kompetens och arbetslivserfarenhet kan du i teamet, som består av projektledare, driftsättare, styrinstallatör, programmerare och integratör, inneha en eller flera av rollerna.
Arbetssätt
Rollen innebär en kombination av fältarbete, kontor och möjlighet att utgå hemifrån. För vissa specialistuppdrag och systemnära delar kan arbetet innebära mer tid kopplat till kontor/projektarbete, men upplägget styrs av uppdrag, kund och din kompetens.
Obligatoriska gemensamma träffar hålls på rimlig nivå, samtidigt som teamet uppmuntras till avstämningar, erfarenhetsutbyte och samarbete för att skapa en stark tillhörighet även när arbetet är utspritt geografiskt.
Vem är du?
Du är erfaren, självgående och trygg i din tekniska kompetens. Du gillar att lösa problem, ta ansvar och skapa framdrift – men du är också teaminriktad och delar gärna med dig av din kunskap. Du trivs i en roll där du får arbeta med frihet under ansvar, nära kund och nära kollegor.
Du behöver ha ett lösningsorienterat mindset, se möjligheter och vilja vara med och bygga något framåt. Rollen passar dig som har arbetat flera år inom service, styr, fastighetsautomation eller angränsande tekniska miljöer och som nu vill ta nästa steg i en filial som växer.
Vi tror att du har
Flera års erfarenhet inom fastighetsautomation, styr/regler, service, driftsättning eller programmering.
Flera års erfarenhet av Arigo, Citect, Beckhoff och/eller Regin.
God förståelse för el, elskåp, elschema och tekniska system i fastigheter.
Kunskap inom nätverk och kommunikation mellan system.
Erfarenhet av att arbeta självständigt mot kund och ta ansvar för hela uppdrag.
Förmåga att planera ditt arbete, göra egenkontroller och säkerställa leverans.
Kommunikativ förmåga och trygghet i dialog med kunder, projektledare, tekniker och ingenjörer.
Svenska och engelska i tal och skrift.
B-körkort.
Meriterande erfarenheter
Du har arbetat med offentliga avtal, kommuner, regioner, sjukhus eller större fastighetsbestånd.
Du har erfarenhet av överordnade system och vill specialisera dig ytterligare.
Kanske bor du i eller nära Kungsbacka, Onsala, Frillesås, Lindome, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Laholm eller Göteborg och vill ha en stark teknisk arbetsgivare nära dig.
Varför Assemblin?
Du kommer in i en verksamhet som växer, tar nya affärer och har god orderingång inom service och fastighetsautomation.
Du får vara med i nästa steg för filialen i Kungsbacka, där service, styr och specialistkompetens är centralt.
Du får stor frihet under ansvar, närvarande chefer och ett team där tillhörighet och samarbete är viktigt.
Du får möjlighet att både arbeta självständigt och vara en kunskapsbärare för andra.
Du får arbeta med tekniskt viktiga fastigheter och kunder där kvalitet, ansvar och långsiktighet spelar stor roll.
Du får en roll där din erfarenhet värderas och där rätt person kan få stort utrymme att påverka.
Assemblin
Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationslösningar som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt.
Vi har en omsättning på 14,8 miljarder kronor och cirka 7000 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden.
Läs mer på https://assemblin.se/Publiceringsdatum2026-06-30Så ansöker du
I denna rekryteringsprocess samarbetar Assemblin med Emajsi. Vid frågor, vänligen kontakta rekryteringskonsult Johanna Vonasek Haraldsson, johanna@emajsi.se
, 0709950595.
Vi arbetar med kontinuerligt urval, så varmt välkommen att registrera din CV och fyll i frågeformuläret, så kontaktar vi dig så snart vi kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emajsi AB
(org.nr 559181-3307)
438 70 LANDVETTER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Assemblin Jobbnummer
9986082