Automationsingenjör inom produktion
Avaron AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping
2026-05-05
Publiceringsdatum2026-05-05Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd - och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kommer in i en verksamhet inom tillverkningsindustrin där automation spelar en viktig roll för att utveckla produktionen, höja kvaliteten och skapa effektiva flöden. Här får du arbeta nära den dagliga driften samtidigt som du bidrar till långsiktiga förbättringar i produktionsprocesserna.
Rollen kombinerar hands-on arbete i produktionen med utveckling av nya lösningar. Du blir en nyckelperson i arbetet med att förbättra produktionsflöden, införa produktförändringar och säkerställa att automatiserade system fungerar stabilt och effektivt. Det här är en intressant möjlighet för dig som vill påverka både teknik, arbetssätt och resultat i en avancerad produktionsmiljö.
ArbetsuppgifterDu driver förbättringsarbete och implementerar automationslösningar i produktionen.
Du optimerar produktionsflöden med fokus på effektivitet, kvalitet och ergonomi.
Du implementerar produktförändringar och tar fram arbetsinstruktioner som stöttar ett stabilt arbetssätt.
Du specificerar verktyg och fixturer samt deltar i driftsättning av ny utrustning.
Du underhåller och vidareutvecklar automatiserade system för att säkerställa hög tillgänglighet.
Du utbildar och stöttar personal i produktionsprocesser och nya arbetssätt.
Du programmerar robotar och PLC som en del av utveckling och förbättring i produktionen.
KravRelevant akademisk utbildning inom produktionsteknik eller motsvarande erfarenhet.
Minst 3 års erfarenhet från producerande industri med god förståelse för produktionsprocesser.
Erfarenhet av automation, inklusive programmering av robotar och PLC.
Praktisk erfarenhet av Siemens styrsystem, särskilt TIA Portal.
Erfarenhet av robotprogrammering i exempelvis ABB RobotStudio och/eller Fanuc.
God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeKunskap inom kompositteknik.
Erfarenhet av andra robot- eller automationsplattformar.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
582 54 LINKÖPING
