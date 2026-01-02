Automationsingenjör Göteborg
Vill du bli vår första Automationsingenjör?
Vi är inne i en expansiv fas och vill erbjuda våra kunder en större helhet där du som Automationsingenjör ska hjälpa våra kunder att gå iland med deras projekt.
Om rollen
Din roll hos oss är att i kunds regi arbeta med industriell automation.
I arbetsuppgifterna ingår programmering, testkörning, FAT, SAT samt driftsättning av maskiner, hanteringsutrustningar, automatiserade linjer mm både ute hos våra kunder och deras slutkunder. Jobbet kan innebära en viss del resande.Publiceringsdatum2026-01-02Kvalifikationer
Jobbat med PLC-programmering. (gärna Siemens eller liknande).
Erfarenhet av simuleringar
Erfarenhet av idrifttagning av maskiner.
Jobbat sida vid sida med robotprogrammerare och elkonstruktörer.
Eftergymnasial teknisk utbildning inom automation.
Stor förståelse för funktionskrav i olika sammanhang.
Starkt brinnande teknikintresse.
Meriterande
Erfarenhet av pneumatik.
Erfarenhet av robotprogrammering
Erfarenhet av flera styrsystem
Förståelse, gärna erfarenhet av CE-märkning och maskinsäkerhet.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är innovativ, lösningsorienterad och målmedveten. Du har ett öga för detaljer och strävar alltid efter att överträffa förväntningarna. Att arbeta i team och dela kunskap är en självklarhet för dig.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en kreativ arbetsmiljö där dina idéer och visioner uppmuntras. Hos oss får du möjlighet att delta i banbrytande projekt tillsammans med engagerade kollegor och därigenom växa både personligt och professionellt.Så ansöker du
Vänligen skicka in din ansökan omgående. Vi kommer att genomföra urval och intervjuer löpande.
