Automationsingenjör för uppdrag inom 800xA
2025-10-01
Company Description
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Job Description
Vill du vara med och forma framtidens industriella automation?
Vi på AFRY Advanced Automation är experter inom industriell automation och söker nu fler engagerade automationsingenjörer till vår satsning i Stockholm. Hos oss får du arbeta med teknikintensiva och spännande projekt där vi levererar skräddarsydda lösningar till både privata och offentliga kunder.
Din roll som Automationsingenjör
I rollen kommer du att ha en nyckelposition i projektens alla faser - från idé till driftsättning. Du arbetar nära våra kunder för att ta fram och implementera automationslösningar som möter deras behov och krav. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Programmering i PLC, SCADA och DCS
Metodisk felsökning och teknisk problemlösning
Dokumentation och kvalitetssäkring
Rådgivning och tekniskt stöd till kund
Ett starkt nätverk och varierande uppdrag
Du blir en del av ett nationellt nätverk med 800xA-specialister som arbetar med några av Sveriges största industrikunder. Uppdragen varierar - från mindre systemuppgraderingar till nybyggnation av hela fabriker. Vi erbjuder både enskilda experttjänster och helhetslösningar, och arbetet sker både hos kund och i våra in-house-projekt på kontoret.
Qualifications
Eftersom du kommer arbetar med att hitta lösningar på avancerade problem så ser vi gärna att du gillar problemlösning. Vi tänker oss att du värdesätter att samarbeta med andra och skapar engagemang, bygger relationer och är ansvarstagande. Utöver detta är du intresserad av att själv utvecklas och att vara med och utveckla dina kollegor och kunder. Du har även:
Relevant utbildning inom området eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Mångårig erfarenhet som automationsingenjör och goda kunskaper av arbete i ABB:s programvaror, ABB 800xA. Har du även arbetat med äldre ABB-produkterna AC450 och MP200 samt med systemuppdrageringar är detta meriterande men inget krav.
B-körkort då resor i tjänsten förekommer.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Additional Information
Sista ansökningsdag är 2025-10-31. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor gällande tjänsten, kontakta mig!
Emil Winberg emil.winberg@afry.com
• 46 10 505 44 10
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Den här rekryteringen sköts internt av oss på AFRY och vi undanber oss vänligen kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
