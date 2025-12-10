Automationsingenjör för uppdrag inom 800xA
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-12-10Beskrivning av jobbet
Vill du vara med och forma framtidens industriella automation?
Vi på AFRY Advanced Automation är experter inom industriell automation och söker nu fler engagerade automationsingenjörer till vårt team i Stockholm. Hos oss får du arbeta med teknikintensiva och spännande projekt där vi levererar skräddarsydda lösningar till både privata och offentliga kunder.
Din roll som Automationsingenjör
I rollen kommer du att ha en nyckelposition i projektens alla faser - från idé till driftsättning. Du arbetar nära våra kunder för att ta fram och implementera automationslösningar som möter deras behov och krav. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Programmering i PLC, SCADA och DCS
Metodisk felsökning och teknisk problemlösning
Dokumentation och kvalitetssäkring
Rådgivning och tekniskt stöd till kund
Ett starkt nätverk och varierande uppdrag
Du blir en del av ett nationellt nätverk med 800xA-specialister som arbetar med några av Sveriges största industrikunder. Uppdragen varierar - från mindre systemuppgraderingar till nybyggnation av hela fabriker. Vi erbjuder både enskilda experttjänster och helhetslösningar, och arbetet sker både hos kund och i våra in-house-projekt på kontoret.Kvalifikationer
Eftersom du kommer att arbeta med att hitta lösningar på avancerade utmaningar söker vi dig som älskar att tänka kreativt och lösa problem. Du trivs i samarbete med andra, skapar engagemang och bygger starka relationer - samtidigt som du tar ansvar och driver arbetet framåt. Vi ser också att du har en vilja att utvecklas och att bidra till både dina kollegors och våra kunders framgång.
Relevant utbildning inom området eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Mångårig erfarenhet som automationsingenjör och goda kunskaper av arbete i ABB:s programvaror, ABB 800xA. Har du även arbetat med äldre ABB-produkterna AC450 och MP200 samt med systemuppdrageringar är detta meriterande men inget krav.
B-körkort då resor i tjänsten förekommer.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Ytterligare information
Sista ansökningsdag är 2026-01-31. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor gällande tjänsten, kontakta mig!
Emil Winberg emil.winberg@afry.com
• 46 10 505 44 10
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Den här rekryteringen sköts internt av oss på AFRY och vi undanber oss vänligen kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
