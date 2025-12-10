Automationsingenjör
2025-12-10
Om Gyproc
We care about building better for people and the planet
Gyproc utvecklar och levererar innovativa, säkra och hållbara lättbyggnadssystem, främst för innerväggar, ytterväggar och undertak. Våra system bygger på gipsskivor och stålprofiler som är 100 procent återvinningsbara. Exempel på fokusområden för våra lösningar är ljudisolering och brandskydd som säkerställer en sund och god inomhusmiljö.
En del av Saint-Gobain
Tillsammans med Dalapro, Isover och Weber ingår vi i Saint-Gobain Sweden AB som är en del av koncernen Saint-Gobain - med 360 års erfarenhet av material och byggnadslösningar med hög innovationsgrad. Hos oss blir du en del av en inkluderande arbetskultur som präglas av respekt och mångfald. Vi tillhör Byggnadsämnesförbundet och har kollektivavtal med IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna.
Alla varumärken inom Saint-Gobain styrs av ett gemensamt syfte: "MAKING THE WORLD A BETTER HOME".
Automationsingenjör - driv utvecklingen hos Saint-Gobain Gyproc i Bålsta
Vill du vara med och forma framtidens industriella automation i en global koncern med starkt fokus på hållbarhet, effektivitet och innovation? Hos Saint-Gobain Gyproc får du chansen att ta en nyckelroll i en modern produktionsmiljö där utveckling, förbättring och flödesoptimering står i centrum.
Om Saint-Gobain och Gyproc
Saint-Gobain är världsledande inom byggmaterial och civila ingenjörslösningar. Koncernen har över 180 000 medarbetare globalt och erbjuder innovativa, energieffektiva och miljömässigt hållbara produkter. I Sverige samlas välkända varumärken som Gyproc, Weber, Scanspac och ISOVER under Saint-Gobain Sweden AB med cirka 800 anställda och en omsättning på runt 3 miljarder SEK.
På Gyproc i Bålsta, där vi i över 60 år tillverkat gipsskivor av högsta kvalitet, arbetar vi med framtidens byggmaterial för bättre inomhusmiljöer, ljudisolering, brandskydd och hållbarhet. Läs mer på www.gyproc.se
och www.saint-gobain.com.
Din roll - Automationsingenjör med fokus på utveckling och optimering
Som automationsingenjör blir du en del av vårt produktionstekniska team och får en central roll i att utveckla, effektivisera och optimera våra produktionsflöden. Du arbetar både operativt och strategiskt med att stärka fabriken i vår fortsatta förbättrings- och digitaliseringsresa.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Driva och koordinera förbättringsarbete inom automation i samverkan med process, underhåll och produktion.
• Ansvara för flödesoptimering och trenduppföljning av produktionsdata för att maximera tillgänglighet och minska förluster.
• Fungera som projektledare eller delprojektledare för maskin- och automationsinvesteringar.
• Utföra felsökning, riskanalyser och dokumentation av styrsystem.
• Utveckla och modifiera befintliga PLC-, HMI-, SCADA- och DCS-system.
• Aktivt delta i WCM (World Class Manufacturing) och andra utvecklingsprojekt.
Vem vi söker
Vi söker en automationsingenjör som trivs i en miljö där man får påverka, utveckla och förbättra.
• Utbildning som automationsingenjör, eller civil-/dataingenjör med inriktning automation/mekatronik. Eller liknande erfarenhet
• Flera års erfarenhet inom automation i tillverkande industri, gärna processindustri.
• Goda kunskaper i PLC-programmering (Allen-Bradley, Siemens).
• Rockwell automation styrning ex Studio 5000
• Erfarenhet av maskinsäkerhet, HMI, SCADA (Citec) och DCS-system.
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
• Strukturerad, analytisk och initiativrik.
• Trivs i en miljö med frihet under ansvar.
• Förmåga att se helheten, prioritera rätt och driva förändring.
• Affärsmässig och professionell med starkt driv att förbättra processer och flöden.
Varför arbeta hos oss?
• Frihet under ansvar - påverka och leda din egen utveckling.
• Stora möjligheter att påverka produktionsflöden och framtida tekniklösningar.
• En kultur som uppmuntrar förbättring, innovation och hållbarhet.
• En stabil och internationell koncern med framtidssatsning på Bålsta.
• Balans mellan arbete och fritid - vi vet att långsiktig framgång kräver välmående människor.
Plats
Tjänsten är placerad vid vår moderna fabrik i Bålsta, nordväst om Stockholm. Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saint-Gobain Sweden AB
(org.nr 556241-2592) Arbetsplats
Gyproc Jobbnummer
9637519