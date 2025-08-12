Automationsingenjör

Frogtech Industry AB / Maskiningenjörsjobb / Kävlinge
2025-08-12


Visa alla maskiningenjörsjobb i Kävlinge, Lund, Svalöv, Lomma, Eslöv eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Frogtech Industry AB i Kävlinge

Gillar du att lösa problem och bygga smarta lösningar?
Vi på Frogtech Industry söker en Automationsingenjör som vill jobba med PLC-, HMI- och SCADA-programmering - från idé till färdig anläggning.
Du får:
Varierade projekt inom industrin
Jobba nära både kollegor och kunder
Möjlighet att utvecklas och testa nytt

Publiceringsdatum
2025-08-12

Kvalifikationer
Teknisk utbildning gärna Högskoleingenjör
Kunskap inom PLC-/HMI- eller SCADA-programmering
Svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort

Meriterande
Erfarenhet av maskinstyrning

Om företaget
Frogtech Industry arbetar med automation, el-design, digitalisering, projektledning, installation, skåpsbyggnation och service. Vi är baserade lokalt och arbetar i både små och stora projekt.

Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till tove.sivtoft@frogtech.se. Urval sker löpande.
Frågor? Kontakta Tove Sivtoft på 0730-91 66 33.
Läs mer: www.frogtech.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: tove.sivtoft@frogtech.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Automationsingenjör".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Frogtech Industry AB (org.nr 559205-6518), http://www.frogtech.se
Barsebäcksvägen 60 (visa karta)
246 30  LÖDDEKÖPINGE

Kontakt
Tove Sivtoft
tove.sivtoft@frogtech.se
0730916633

Jobbnummer
9454437

Prenumerera på jobb från Frogtech Industry AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Frogtech Industry AB: