Automationsingenjör
2025-08-12
Gillar du att lösa problem och bygga smarta lösningar?
Vi på Frogtech Industry söker en Automationsingenjör som vill jobba med PLC-, HMI- och SCADA-programmering - från idé till färdig anläggning.
Du får:
Varierade projekt inom industrin
Jobba nära både kollegor och kunder
Möjlighet att utvecklas och testa nytt
Teknisk utbildning gärna Högskoleingenjör
Kunskap inom PLC-/HMI- eller SCADA-programmering
Svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av maskinstyrningOm företaget
Frogtech Industry arbetar med automation, el-design, digitalisering, projektledning, installation, skåpsbyggnation och service. Vi är baserade lokalt och arbetar i både små och stora projekt.Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till tove.sivtoft@frogtech.se
. Urval sker löpande.
Frågor? Kontakta Tove Sivtoft på 0730-91 66 33.
Läs mer: www.frogtech.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: tove.sivtoft@frogtech.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Automationsingenjör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frogtech Industry AB
(org.nr 559205-6518), http://www.frogtech.se
Barsebäcksvägen 60 (visa karta
)
246 30 LÖDDEKÖPINGE Kontakt
Tove Sivtoft tove.sivtoft@frogtech.se 0730916633 Jobbnummer
9454437