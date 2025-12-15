Automationsingenjör - Active Safety
Du kommer att ansvara för slutmonteringsprocessen (Final Assembly) med fokus på kameror, som är en del av vårt produktutbud tillsammans med radar och elektroniska styrenheter (ECU).
Din roll innebär att arbeta med förbättringar i de specialbyggda monteringsmaskinerna och hantera eskalerade avhjälpande jobb för att säkerställa driftsäkerhet.
I rollen ingår arbete med ABB-robotar, Cognex visionsystem med 2D- och 3D-teknologi samt AI-applikationer. Du kommer även att jobba med Omron PLC, och servon och pneumatik, genomföra mekaniska förbättringar , du kommer även involveras i optisk sluttestning av kamerasystem, till viss del
Du kommer bland annat att arbeta med:
Identifiera och lösa problem för att säkerställa hög driftsäkerhet i våra processer
Driva effektivisering och optimera monteringslinor
Driftsättning av ny utrustning
Bidra aktivt till utvecklingsprojekt och tekniska innovationer som stärker produktion och kvalitetPubliceringsdatum2025-12-15Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har grundläggande kunskap om tillverkning i en högautomatiserad miljö och ett genuint intresse för teknik och automation. Du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift och har förmågan att se förbättringspotential i maskinerna - samt genomföra de åtgärder som krävs.
Vi ser gärna att du har:
Genuint intresse för teknik och automation
Förmåga att ta initiativ och arbeta självgående
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Erfarenhet av felsökning
Erfarenhet av robotprogrammering
PLC-kompetens
Ansökan och kontaktinformation
Har du frågor om tjänsten? Tveka inte att kontakta Talent Acquisition Partner Per Lind på per.lind@magna.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
