Auktoriserad revisor med erfarenhet av internationella koncerner
2026-03-14
För ett kvalificerat uppdrag hos en av våra kunder söker vi nu en auktoriserad revisor med gedigen erfarenhet av revision i komplexa bolagsstrukturer.
Vi söker dig som är trygg i din profession och som har arbetat med publika bolag och koncerner med internationell närvaro. Rollen kräver en djup förståelse för koncernstrukturer, rapporteringskrav och revision i organisationer där styrning, transparens och regelverk är centrala.
Du har dokumenterad erfarenhet av arbete i miljöer där IFRS (K4) utgör det primära redovisningsregelverket och är van vid att navigera i frågor kopplade till internationella dotterbolag, koncernredovisning och avancerade revisionsfrågor.
Detta är ett uppdrag där vi söker professionell tyngd, integritet och självständighet - en senior profil som kan bidra med både kvalitet och förtroende i dialogen med ledning och styrelse.
Vi tror att du:
Är auktoriserad revisor
Har betydande erfarenhet av revision i publika bolag
Har arbetat med internationella koncerner och dotterbolag i flera jurisdiktioner
Har mycket god kompetens inom IFRS (K4)
Är van vid att arbeta självständigt i kvalificerade uppdrag
Uppdragsform
Uppdraget kan genomföras:
via eget bolag, eller
som anställd via vår samarbetspartner.
Vi arbetar med löpande dialoger med relevanta kandidater, och processen hanteras konfidentiellt
Välkommen med din ansökan till jobb@skanwork.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
E-post: jobb@skanwork.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Aukt Revisor". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skanwork AB
(org.nr 556933-8477) Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Per Grundström per@skanwork.se 010-1714748 Jobbnummer
9798052