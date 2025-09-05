Audionom till Audiomera
2025-09-05
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Varmt välkommen till Audiomera!
Vi är ett företag som bedriver våra kliniker på uppdrag av Region Skåne och är leverantörsoberoende. Som anställd hos oss har du möjlighet att växa i din roll som legitimerad audionom genom att arbeta med alla hörapparater som finns på marknaden.
Vi är måna om att våra medarbetare har en god arbetsmiljö. Vi söker en legitimerad audionom till vårt team. Som person skall du vara glad och positiv, tycka om varierande arbetsuppgifter inom audiologin, samt trivas i ett arbete med människor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker en lagspelare, därför är det viktigt för oss att du vill bli en del av arbetsgruppen och bidra socialt. Vi är vana att ställa upp till varandra om dagarna och strävar efter känslan av gemenskap.
Krav:
Godkänd legitimation från Socialstyrelsen, minst två års erfarenhet som audionom med hörapparatutprovning samt goda kunskaper i det svenska och engelska språket både i tal och skrift. Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
hörselrehabilitering
formjutna hörselskydd
arbetshjälpmedel
övriga administrativa uppgifter som ingår i ett arbete som audionom
Anökan:
Vi har fortlöpande rekrytering så vänta inte med att maila ditt personliga brev samt CV till oss på info@audiomera.se
. Du kan också kontakta oss för ett villkorslös telefonsamtal på 0702343800 (Alma Buric, verksamhetschef och leg. audionom) eller 0702608928 (Ipek Emin, verksamhetschef och leg audionom).
Vi ser fram emot din ansökan!
Audiomera Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: info@audiomera.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Audionom till Audiomera". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hörselcentrum Sverige AB
(org.nr 559264-3257), http://www.audiomera.se Arbetsplats
Audiomera i Malmö Kontakt
Alma Buric info@audiomera.se 0702343800 Jobbnummer
9494829