Attraktionsmekaniker till Gröna Lund
Aktiebolaget Gröna Lunds Tivoli / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2026-07-30
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Karuseller och berg- och dalbanor blir allt häftigare och mer extrema. Det gäller även tekniken och styrsystemen bakom upplevelsen. Vi söker nu en attraktionsmekaniker som vill åka med på vår utvecklande och roliga resa framåt!
Som attraktionsmekaniker arbetar du med service, underhåll och reparation av Gröna Lunds berg- och dalbanor och attraktioner. Arbetet är varierat och består av både planerat förebyggande underhåll och akuta insatser när något oväntat inträffar under drift. Ena dagen kan du arbeta metodiskt med säkerhetskontroller och planerade reparationer i verkstaden, nästa dag felsöker du ett driftstopp ute i parken.
Säkerheten är alltid vårt främsta fokus. Varje beslut du fattar påverkar våra gästers och kollegors trygghet, vilket ställer höga krav på noggrannhet, gott omdöme och ett lugnt arbetssätt, även när tempot är högt.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Förebyggande service och underhåll av våra attraktioner
Felsökning och reparation av mekaniska system
Säkerhetskontroller
Arbete inom mekanik, hydraulik och pneumatik
Akut underhåll under pågående drift
Arbete på hög höjd vid underhåll av våra attraktioner
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint teknikintresse och tycker om att förstå hur komplexa maskiner och system fungerar. Du har en teknisk eller mekanisk utbildning i grunden eller motsvarande arbetslivserfarenhet, exempelvis som mekaniker, servicetekniker eller industrimekaniker.
Du har erfarenhet av metodisk felsökning och trivs med att analysera problem för att hitta hållbara lösningar. Samtidigt är du flexibel och kan snabbt ställa om när verksamheten kräver det.
Som person är du prestigelös och samarbetar gärna med andra. Du delar med dig av dina kunskaper, tar hjälp när det behövs och bidrar till ett arbetsklimat där laget alltid går före jaget. Eftersom rollen innebär nära kontakt med både kollegor och gäster är du serviceinriktad och kommunicerar på ett tryggt och professionellt sätt.
Du talar och läser svenska obehindrat. Kunskaper i engelska är meriterande.Publiceringsdatum2026-07-30Om tjänsten
Arbetstiden är förlagd till dagtid, under säsongen ingår arbete på kvällar och helger. Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Start enligt överenskommelse. Lön enligt överenskommelse.Så ansöker du
Sista ansökningsdagen är den 25 augusti. Under vecka 32-34 har vi semester vilket innebär att urval och återkoppling kan dröja något, vi återkommer så snart vi har möjlighet men tidigast under v.35. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten kontakta gärna Erik Göranson, Teknisk chef Attraktioner & Spel, via mail mailto:erik.goranson@gronalund.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kan du kontakta Daria Halilovic, HR-Partner, via mailto:daria.halilovic@gronalund.com
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På Gröna Lund finns en lokal fackklubb dit du kan vända dig för frågor gällande en eventuell tjänst hos oss. Du når dem via mejl på mailto:hrf@gronalund.com
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Välkommen med din ansökan!
Om Gröna Lund
Gröna Lund är en av världens äldsta nöjesparker och öppnade sina portar för första gången redan 1883. Vackert beläget med ett unikt vattenläge på Djurgården vid Stockholms inlopp kan våra gäster njuta av attraktioner för stora som små, spel och 5-kamp, lyckohjul och lotterier, matkiosker och restauranger. Tivolit sprudlar även av underhållning och musik, där vi varje sommar bjuder upp till dans på den anrika dansbanan, hundratals barnföreställningar och över 50 konserter med svenska och utländska storheter på Lilla och Stora Scen.
Gröna Lund är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I koncernen ingår även några av Sveriges mest populära resmål; Kolmården, Skara Sommarland och Furuvik. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktiebolaget Gröna Lunds Tivoli
(org.nr 556014-0823)
115 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Parks & Resorts - Gröna Lunds Tivoli Jobbnummer
10016078