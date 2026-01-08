Attendo hemtjänst Husby söker en undersköterska
Välkommen till hemtjänsten. där du gör verklig skillnad!
Attendos hemtjänst Husby fram emot att välkomnar dig som undersköterskor till våra fina verksamhet.
Välkommen att jobba hos oss som undersköterska
Attendo Hemtjänst Husby
Vår grupp av medarbetare är erfarna och engagerade och tillsammans arbetar vi med att erbjuda våra kunder personlig omsorg och service i sitt hem. just nu söker vi fler kollegor i rollen som undersköterska
Deltids anställning Attendo Hemtjänst
Välkommen till ett värderingsstyrt, viktigt och roligt arbete med omsorg om människor. Som undersköterska inom hemtjänsten arbetar du nära våra kunder och hjälper dem i deras vardag.
Dina huvudsakliga uppgifter består av omvårdnad, stöd med dagliga rutiner, enklare hushållsarbeten, och förflyttningar. Du kommer att möta flera av våra kunder i deras hemmamiljö där de har behov av olika insatser.
Vi söker dig som är undersköterska med yrkesbevisPubliceringsdatum2026-01-08KvalifikationerKvalifikationer
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Utbildad undersköterska med yrkesbevis
Kunna cykla är ett krav
körkort är ett krav
Meriterande
Tidigare erfarenhet av äldreomsorg är meriterande och erfarenhet av hemtjänst specifikt är mycket meriterande
Vårt arbete utgår alltid från våra kunders behov och bästa och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi söker personal till våra verksamheter.
Vad kan vi erbjuda dig
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller inom bolaget. Därtill erbjuder vi ett meningsfullt arbete med flexibilitet och givande möten med såväl kunder som medarbetare.
Om rekryteringsprocessen
Du kommer att få besvara ett urval av frågor i samband med din ansökan, utifrån det kan vi matcha din ansökan mot respektive verksamhets specifika behov. Kandidater som matchar verksamhets kravprofil bjuds in till en intervju med verksamhetschef.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Tillsammans för framtidens omsorg! Så ansöker du
