Åtgärdskoordinator - restaurering av vattendrag
2025-09-04
Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Vi arbetar för hållbar utveckling i hela länet och för att genomföra de uppdrag vi får från riksdag och regering så klokt och effektivt som möjligt. Hos oss gör du stor samhällsnytta.
Vi erbjuder dig en bra arbetsmiljö med stimulerande och utmanande arbetsuppgifter. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling för alla medarbetare. Vi har flexibla arbetstider och arbetssätt för att kunna skapa bra förutsättningar att förena arbetsliv och privatliv.
Västernorrlands län har en storslagen natur och består av både kust och inland. Länsstyrelsen finns i Härnösand, mellan Sundsvall och Örnsköldsvik. Vi har goda pendlingsmöjligheter, både längs kusten och inåt landet. I dag arbetar cirka 260 medarbetare hos oss. Landshövding Carin Jämtin är chef för Länsstyrelsen Västernorrland.
Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland
Enheten Miljöanalys och viltförvaltning har ca 18 medarbetare som arbetar med att nå miljökvalitetsmålen, upprätthålla biologisk mångfald samt nå god bevarandestatus för arter i länet.
Enheten ansvarar för uppdrag som miljöövervakning, vilt, kalkning, åtgärdsprogram för hotade arter, invasiva främmande arter, artskydd samt vissa delar kring restaurering av vattendrag och projektet Ecostreams for Life.
Enheten söker nu en åtgärdskoordinator för restaurering av vattendrag!Dina arbetsuppgifter
Du kommer huvudsakligen att planera, leda och följa upp samt redovisa det operativa restaureringsarbetet av vattendrag ute i länet. Det innebär att förbereda, planera, koordinera, stödja och leda arbete i fält. Exempelvis handlar det om maskinell restaurering av vattendrag, bevarandeåtgärder och uppföljning av åtgärder. Arbetet som åtgärdskoordinator kan även innebära att du själv är med i utförandet av olika arbeten i fält.
Under delar av året utförs arbetet från kontor med arbetsuppgifter som exempelvis rapportskrivning, kommunikation, utbildning och förvaltning av data.
Övernattningar på annan ort samt arbete på kvällstid förekommer under fältsäsong. Även helgarbete kan förekomma. Arbetet sker till stor del i fältmässiga förhållanden som till exempelvis kan innebära vadning i vattendrag eller bära tung utrustning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en naturvetenskaplig eftergymnasial utbildning, alternativt utbildning som arbetsgivaren anser relevant för tjänsten. Det är särskilt meriterande med en utbildning inom någon av följande inriktningar, biologi, ekologi, geovetenskap eller natur-/fiskevård alternativt sådan som arbetsgivaren anser motsvara detta.
Det är även meriterande med utbildning till byggarbetssamordnare (BAS-P och BAS-U) samt utbildning inom GIS eller pedagogik.
Vi ser att du som söker har flerårig erfarenhet från arbetsledning under praktiskt restaureringsarbete av vattendrag (vatten-/naturvård) samt erfarenhet från koordinering inom samma verksamhetsområde. Särskilt meriterade är erfarenheter av planering och uppföljning av restaureringsåtgärder i vattenmiljöer. Övrigt meriterande är erfarenheter från andra typer av naturvårdsåtgärder eller erfarenhet från pedagogiskt och/eller kommunikativt arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Du har specialistkunskap inom restaurering av vattendrag, samarbetar väl med andra och är van att vara flexibel i ditt arbetssätt. Du är också van att strukturera upp ditt arbete och kan arbeta självständigt med arbetsuppgifter. Du har en god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
B-körkort är ett krav.Övrig information
Länsstyrelsen tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Som ett led i detta kan arbetsprov komma att tillämpas. För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde.
Som en del av vår rekryteringsprocess gör vi bakgrundskontroller på den som kommer att erbjudas en tjänst hos oss. För att underlätta detta arbete vill vi att du laddar upp relevanta underlag redan när du söker tjänsten hos oss. Du kan läsa mer om bakgrundskontroller på vår webbplats: https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html
Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss. Ersättning
