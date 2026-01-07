Återfyllnadsarbetare
Boliden Mineral AB, Garpenberg / Snickarjobb / Hedemora Visa alla snickarjobb i Hedemora
2026-01-07
, Säter
, Avesta
, Norberg
, Fagersta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boliden Mineral AB, Garpenberg i Hedemora
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Vill du vara med och bygga framtidens gruva?
Hos oss spelar återfyllnad en avgörande roll för säker och hållbar brytning. När malmen har brutits uppstår tomrum i berget - och här kommer du in i bilden! Vi fyller dessa utrymmen med paste, ett material som liknar en lite lösare betong, för att ge stadga åt bergskroppen och möjliggöra fortsatt brytning. Paste pumpas via ett modernt ledningssystem från fabriken ovan jord, vilket gör processen både effektiv och tekniskt spännande. Det är en viktig del av vårt arbete för att skapa en trygg arbetsmiljö och bidra till en hållbar gruvdrift.
Vill du arbeta med innovativa lösningar och vara en del av ett team som gör skillnad? Då är detta jobbet för dig!
Vi utökar Pasteåterfyllnadsteamet och söker nu två återfyllnadsarbetare som vill vara med på vår resa.
Din roll
Som återfyllnadsarbetare ansvarar du för att förbereda inför återfyllnad av utbrutna bergrum samt bevaka pågående fyllningar. Du arbetar nära produktionen under jord och har daglig kontakt med personalen i pastefabriken ovan jord.
Tjänsterna är tillsvidareanställningar med skiftgång, 7-7 dag och natt. Det innebär att du arbetar en vecka mån-sön dagtid kl. 06.00-15.18 följt av en ledig vecka, därefter en nattvecka mån-sön kl. 18.00-03.00, följt av en vecka ledigt.
Ditt team
Du blir en del av vårt team inom sektionen Gruvservice, där vi arbetar nära kärnan av gruvans framtid. Här ingår du i gruppen Pasteåterfyllnad - ett sammansvetsat gäng som består av fyra skiftlag med återfyllnadsarbetare samt en tekniker och leds av en engagerad arbetsledare. Tillsammans ser vi till att återfyllnaden fungerar smidigt och säkert, så att gruvan kan fortsätta utvecklas. Hos oss är säkerhet, samarbete, teknik och ansvar i fokus - och du är en viktig del av helheten!
Dina arbetsuppgifter
Montage och framdragning av återfyllnadsrör och slang
Rondering av, samt övervakning av rummen som fylls.
Underhållsarbete på ledningssytemet
Nära samarbete med pastefabriken, gruvplaneringen och produktion under jord
Ditt bidrag
Gymnasieutbildning inom relevant område
B-körkort
Svenska i tal och skrift
God dator-/ och systemvana
Meriterande är:
Gymnasieutbildning inom bygg och anläggning, industri eller bergarbetarutbildning
Arbete inom gruva eller industri
Förarbevis för mobil arbetsplattform och certifikat för Heta arbeten
Varför arbeta tillsammans med oss
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chef Stefan Andersson via stefan.o.andersson@boliden.com
.
Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Emma Svensson via emma.svensson@boliden.com
.
Facklig information får du av Ulf Gustafsson IF Metall via telefon till 0225-360 33.
Sista dag att ansöka är 25 januari 2026.
Som en del av Bolidens kvalitativa rekryteringsarbete samt systematiska säkerhetsarbete kan bakgrundskontroller komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Om du är representant för ett rekryterande företag, vänligen avstå från att kontakta oss om denna annons. Vi uppskattar din omtanke. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boliden Mineral AB
(org.nr 556231-6850), https://www.boliden.com
Kaspersbo 20 (visa karta
)
776 98 GARPENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boliden Mineral AB, Garpenberg Jobbnummer
9671247