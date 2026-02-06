AT-läkare till Ängelholms sjukhus
2026-02-06
Gör skillnad. Varje dag.
Ängelholms sjukhus är ett närsjukhus i Skåne som arbetar tätt med Helsingborgs lasarett som är vårt närmaste akutsjukhus.
I din roll som AT-läkare hos oss får du ta ett steg fram och ta ansvar redan från början med hjälp av god handledning. Detta eftersom vi vill skapa goda förutsättningar för dig att axla din roll som legitimerad läkare och det ansvar som det innebär.
Mer information om AT i Region Skåne hittar du på: http://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/atPubliceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Vi välkomnar 11 AT-läkare, med tillträde 2026-08-31, till Ängelholms sjukhus!
AT på Ängelholms sjukhus är 18 månader; nio månader på invärtesmedicin och opererande specialiteter inklusive akutverksamhet och anestesi/IVA, tre månader på psykiatri och sex månader på primärvård. Vid AT i Ängelholm är du placerad både på närsjukhuset i Ängelholm och akutsjukhuset i Helsingborg. Du roterar mellan avdelning och akutmottagning. På avdelningen tjänstgör du tillsammans med en överläkare, specialist eller erfaren ST-läkare och utför sedvanliga underläkaruppgifter under handledning. Den avslutande primärvårdsplaceringen sker i Ängelholm eller i närliggande kommuner i Ängelholms upptagningsområde.
AT-tjänstgöringen inleds med en introduktionsperiod på två veckor som innehåller olika utbildningsmoment varvat med klinisk tjänstgöring/introduktion tillsammans med avgående AT-läkare. I introduktionen ingår utöver introduktionsveckan en tredagars teambaserad utbildning i akut omhändertagande av svårt sjuk patient.
Under AT-tiden arrangeras fortlöpande föreläsningar och återkommande utbildningsdagar. Vidare erbjuds du att åka på ett utbildningsinternat (Regionalt AT-ting). På varje placering finns en ansvarig studierektor och du tilldelas en personlig handledare. Du har också möjlighet till en personlig mentor som följer dig och din professionella utveckling under hela AT-tiden. Arbetstiden innebär schemalagd ordinarie arbetstid, måndag till fredag samt jourtjänstgöring som förekommer både på kvällar, nätter och helger. På jourerna är du som AT-läkare aldrig ensam utan det finns alltid en legitimerad kollega på plats.
Våra AT-läkare fyller en viktig funktion i vår verksamhet och du upptäcker snabbt att du är en viktig kollega! Vi hoppas att din tid hos oss blir så inspirerande att du gärna vill stanna kvar även efter din legitimation.Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk läkarexamen eller beslut från Socialstyrelsen om att göra AT. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Sökande med utbildning utanför EU ska innan påbörjad AT-tjänst ha avslutat kursen Samhälls- och författningskunskap/Författningskunskap med godkänt resultat. Om du har tidigare tjänstgöring som underläkare inom svensk sjukvård är det meriterande.
Hos oss rekryterar vi AT-läkare med sjukhusets framtida kompetensförsörjning i fokus och fäster därför stor vikt vid att du utöver formella meriter har personlig mognad, omdöme, empati och samarbetsförmåga. Vidare ser vi att du är engagerad, initiativrik, kommunikativ samt att du har ledaregenskaper. Lokal anknytning anses meriterande.
OBS! Du kan inte komplettera din ansökan efter sista ansökningsdag 2026-02-20. Ofullständiga ansökningar beaktas inte. Vi vill att du ansöker online och bifogar följande bilagor:
• CV som innehåller alla eftergymnasiala utbildningar samt all vårderfarenhet. Uppge titel, klinik och anställningstid.
• Personligt brev, där du har möjlighet att ge en bild av dig själv och varför du är intresserad av AT hos just oss.
• Läkarexamen. Har du inget examensbevis ännu, bifoga Ladokutdrag eller motsvarande.
• Du som studerat till läkare utanför Norden ska bifoga ditt beslut från Socialstyrelsen att du är behörig att söka AT och ett intyg på att dina språkkunskaper i svenska motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala (såvida du inte fullgjort din gymnasieutbildning i Sverige).
• Uppge minst två referenspersoner som vet hur du fungerar i klinisk tjänstgöring. Om du ej har klinisk erfarenhet, ange personer som kan bedöma dig i en annan arbetstagarroll. Ange även gärna en referens som har varit eller är din nuvarande chef.
• Du som har ett giltigt arbetstillstånd från Migrationsverket som möjliggör AT- tjänstgöring ska bifoga detta.
• Övriga meriter som du åberopar i din ansökan ska styrkas med intyg vid eventuell intervju.
Vi behandlar ansökningar löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi kommer att hålla intervjuer 11 och 12 mars 2026.
Intervjuerna sker i samarbete med SYLF och vi har utmärkelsen schysst rekrytering. En representant från SYLF kan komma att sitta med vid intervjun och vara tillgänglig för dina frågor efter intervjun.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att ske innan eventuell anställning.
Om du är intresserad av AT vid flera sjukhus i Region Skåne, vill vi att du begränsar antalet ansökningar till max tre, där du uppger vilket sjukhus som är ditt första-, andra- respektive tredjehandsval. Tänk på att om du är intresserad av flera sjukhus behöver du skicka in en separat ansökan till varje sjukhus. Alla AT-ansökningar i Region Skåne samkörs för att kontrollera prioriteringsordningen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
