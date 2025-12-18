Assisterande Restaurangchef (Heltid)
2025-12-18
Leader of Bastard Burgers
Välkommen till Bastard Burgers! Hos oss får du möjlighet att arbeta i en mycket progressiv och ständigt utvecklande miljö. Tillsammans med andra kollegor är du med och skapar nästa generations streetfood.
I din roll kan du förvänta dig mycket skratt, samarbeten, utmaningar och utveckling. Att vara en Leader of Bastard betyder att du är flexibel, ser möjligheter och har stor förståelse för hela restaurangen, så väl köket som kassan. Genom ett positivt mindset är du högst delaktig i att få din restaurang att arbeta tillsammans.
Du förväntas vara ständigt uppdaterad och sträva efter att ge bästa kvalité och service till våra gäster. Genom att följa Bastard Burgers strukturer, rutiner och använda vår sociala plattform för att interagera med dina kollegor bidrar du till en "vi-känsla" som kan ta oss hur långt som helst. Vi kommer göra vårt bästa för att du ska utvecklas men vi förväntar oss också ditt engagemang och nyfikenhet och på så sätt skapar vi kontinuerligt lärande.
Assisterande Restaurangchef Om rollen
Som assisterande restaurangchef på Bastard är du en viktig del i driften och som tar stort ansvar i att leverera en produkt i världsklass. Du kan vara en expert i köket eller ge fantastisk service, men i den här rollen förväntas du vara intresserad av båda delarna.
Som assisterande restaurangchef är du också ansvarig för utvärdering och utveckling av olika områden på din restaurang. Du ser till att vara en operativ expert där du har full koll på det som händer i den dagliga driften. Tillsammans med restaurangchefen gör ni ständigt utvärderingar för att förbättra och utveckla kulturen och de KPIer vi anser är viktiga. När restaurangchef ej är på plats, är assisterande högst ansvarig. Arbetet innebär ett högt driftansvar med administrativa inslag.
Övergripande arbetsuppgifter:
Tillsammans med restaurangchef ansvara för driften
Stötta restaurangchef i ledning av teamet, där du brinner för laget istället för jag-et
Arbeta med förbättringar inom service, kvalité, inventering, COGS och svinn, schemaläggning
Kontinuerligt arbeta med att samtliga rutiner inom matsäkerhet efterlevs
Är vi en match? Vi söker dig som...
Utbildningskrav: inget
Har tidigare erfarenhet från restaurang- eller serviceyrke, gärna med personalansvar
Du skall kunna svenska och/eller engelska, meriterande att behärska båda språket
Möjlighet att arbeta flexibla timmar, inklusive kväller och helger
Önskvärda beteenden och erfarenheter:
Har en god kommunikationsförmåga
Är strukturerad och ansvarstagande
Motiveras av och kan motivera medarbetare till att jobba efter uppsatta mål
Har ett engagemang för Bastard Burgers och har gärna koll på oss sedan tidigare!
Vi ser gärna att du bor i närområdet av enheten
Vi erbjuder dig Bastard Burgers värdeord är kvalité, kultur och människor, där dessa ligger till grund för gemensamma mål. En tjänst hos oss innebär en möjlighet att få vara delaktig i ett innovativt och snabbt växande företag, där vi är stolta över vår kultur och familjära känsla! Perks: * Föräldraförmån - vi toppar upp föräldrapenningen!* (upp till ett visst belopp). * Kollektivavtal (tjänstepension, förmåner etc.) * Friskvårdsbidrag * Betald startavgift för lopp och tävlingar * Personalrabatt på alla Bastard Burgers i Sverige, Norge, Finland
Om Bastard Burgers
Bastard Burgers är ett ungt och snabbt växande företag som värnar om människorna. Vi grundades i Luleå, Sverige, år 2016, och idag finns det fler än 70 Bastard Burgers-restauranger runt om i hela Sverige och ytterligare restauranger i Finland och Norge.
Vi är stora och vi växer snabbt, men vägrar tappa personlighet eller bli basic. Kom hit för att du gillar musik, graffiti, streetwear, riktigt bra streetfood, klistermärken på borden - allt det där som gör Bastard Burgers till Bastard Burgers. Kärlek till mat och människor har skapat en stark kultur runt Bastard Burgers, där såväl klimatsmarta initiativ som högljudd hiphop ryms.
Mångfald och inkludering
Bastard Burgers värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet, vår ambition är att rekrytera medarbetare från olika bakgrunder. Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-06
Sista dag att ansöka är 2026-06-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Streetfood från Norrbotten AB
(org.nr 559145-5463) Arbetsplats
Bastard Burgers Kontakt
maja@bastardburgers.se
9653965