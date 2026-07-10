Assisterande butikschef Strömstad Swedish Match
WaveCrest Sweden AB / Butikssäljarjobb / Strömstad Visa alla butikssäljarjobb i Strömstad
2026-07-10
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Assisterande butikschef till Swedish Match Store i Strömstad
Vill du arbeta i en butiksmiljö där service, kvalitet och kundupplevelse står i fokus?
WaveCrest söker nu, på uppdrag av Swedish Match, en assisterande butikschef till butiken i Strömstad. Tjänsten är en direktanställning hos Swedish Match.
Det här är en roll för dig som gillar att ta ansvar, motivera andra och arbeta nära både kunder och team i en butiksmiljö där tempot är högt och ingen dag är den andra lik.
Om Swedish Match
Swedish Match är en del av Philip Morris International och arbetar mot visionen om en rökfri framtid. Med starka varumärken, hög kvalitet och en tydlig framtidsresa har de etablerat sig som en ledande aktör på marknaden och nu söker de nästa nyckelperson till teamet i Strömstad.
Om rollen
Som assisterande butikschef blir du butikschefens högra hand och en viktig del av den dagliga driften. Du leder teamet på golvet, skapar struktur i vardagen och säkerställer att varje kund får en professionell och välkomnande upplevelse.
Du är operativ, lösningsorienterad och trivs i en roll där du får kombinera service, försäljning och ledarskap. När butikschefen inte är på plats ansvarar du för den dagliga driften och hjälper teamet att hålla hög nivå i allt från kundbemötande till butiksexponering och rutiner.
Vi tror att du:
Har erfarenhet från detaljhandel eller service
Tidigare haft någon form av arbetsledande roll
Har en god förståelse för butikens operativa flöden
Är trygg i att ta ansvar och fatta beslut
Motiveras av försäljning, service och människor
Har ett strukturerat arbetssätt och gillar ordning och reda
Trivs i ett högt tempo och gillar att arbeta nära verksamheten
Du erbjuds:
Möjlighet att utvecklas inom ett internationellt bolag
En varierad och ansvarstagande roll
Ett engagerat team och starkt varumärke
Kollektivavtal och konkurrenskraftiga villkor
Om WaveCrest
WaveCrest är ett nordiskt retail- och bemanningsbolag som hjälper varumärken att stärka sin närvaro i butik genom engagerade människor, starka kundupplevelser och operativ excellens. Vi arbetar nära våra kunder och team ute i fält för att skapa långsiktiga resultat och utvecklande arbetsmiljöer.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare WaveCrest Sweden AB
(org.nr 556551-1945)
452 30 STRÖMSTAD Arbetsplats
Swedish Match Jobbnummer
9999541