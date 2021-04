Assisterande Butikschef - Nyöppning - Vällingby - Vällingby Cen - Rituals Cosmetics Sweden AB - Ekonomichefsjobb i Stockholm

Rituals Cosmetics Sweden AB / Ekonomichefsjobb / Stockholm2021-04-15Är du Rituals nya assisterande butikschef till vår butik som kommer att öppna upp i Vällingby Centrum? Vi söker nu vår nästa ledare som vill se till att våra kunder får en fantastisk upplevelse ute i butik! Är du en person som älskar att inspirera och coacha ett team? Rituals har en prestigelös kultur och hos oss får du möjlighet att både utveckla dig själv och andra i en fantastisk innovativ och inspirerande miljö.I rollen som assisterande butikschef söker vi en ledarförebild som har ett brinnande intresse för skönhet, service och retail. Vår filosofi bygger på Slow down. . . och att göra de små stunderna i livet till meningsfulla Ritualer och det är precis den upplevelsen vi alla jobbar för att ge till våra kunder.Du kommer, tillsammans med butikschefen, att ansvara för att driva butiken och säljteamet framåt mot höga utmanande mål. Du kommer att få coacha och utveckla alla i säljteamet samtidigt som du får vara med på en fantastisk resa inom Rituals. Hos oss säkerställer du och teamet att våra kunder ska få en upplevelse och en trevlig, avkopplande stund hos oss. Genom att erbjuda te, svara på frågor om våra produkter och introducera kunderna vid vattenön, ger du dem en betydelsefull upplevelse med en personlig touch.2021-04-15Du informerar du våra kunder om produkterna och Rituals filosofi. Du hjälper till med säljcoachning, kvalitet- och administrativa processer i butiken. För att utveckla dina kunskaper får du en grundläggande utbildning inom Rituals Academy. Som assisterande butikschef ansvarar du tillsammans med butikschefen över hela butiken vilket innefattar ett ansvar för butiksdriften, lagerhantering och ledarskap. Även när butikschefen är på plats är du närvarande och coachar teamet och är butikschefens närmsta bollplank. Du rapporterar till Butikschefen, som är din mentor och hjälper dig med din utveckling.Vi söker dig som har minst 2-5 års erfarenhet som säljare inom retail.Vi söker dig som är en naturlig ledare och som är van att coacha andra personer från tidigare roller.Du har ett genuint intresse av skönhet och kosmetik.Har du erfarenhet inom hudvård och/eller make-up är det ett stort plus.Det är viktigt att du hanterar det svenska och engelska språket väl och är duktig på att kommunicera.Flexibel gällande arbetstider och kan arbeta både helger och kvällar.Tjänsten kräver att du behärskar att arbeta i olika datorsystem och i Excel.Du är en ärlig person med integritet.Du strävar efter att bli "best in class" inom din position. Du är flexibel, engagerad och drivs av att skapa meningsfulla stunder för våra kunder. Förutom det så är du en teamplayer som finns tillgänglig för din butik, du kan arbeta kvällar & helger och under intensiva perioder som jul.VAD HAR VI ATT ERBJUDA?I rollen som assisterande butikschef får du en unik möjlighet till att bygga upp butiken tillsammans med butikschefen som kommer att öppna upp i september 2021.Som start på din Rituals resa får du en innehållsrik utbildning inom Rituals Academy för att utveckla dina kunskaper om företaget, våra produkter samt säljteknik. Vi erbjuder dig en inspirerande och serviceinriktad arbetsmiljö med stora utvecklingsmöjligheter. För att introducera dig till Rituals har vi ett välkomstprogram som heter Get Ritualized, det hjälper dig att komma i gång när du börjar din karriär hos oss.TIMMAR PER VECKA30 timmarVI ÄR RITUALS"Vi är inte här för att sälja skönhet, vi är här för att du ska må bra!" Raymond Cloosterman, CEO Rituals.Rituals vill hjälpa dig att slå ner på takten i ditt stressiga liv, att skapa meningsfulla stunder och att påminna dig om att uppleva dessa stunder med glädje.Vår ambition är att bli världens främsta varumärke inom kosmetik. Och för det behöver vi passionerade, energiska, ambitiösa och drivna människor som hjälpa oss att uppnå våra mål. Det här kan kännas som en paradox, men inom vårt företag kompletterar meningsfullhet och prestation varandra som yin och yang.Människor är de ultimata ambassadörerna för vårt varumärke.INTRESSERAD?Att hitta kandidater med rätt kompetens är väldigt viktigt för oss. Om du är intresserad av den här tjänsten och din profil matchar den profil vi söker, ser vi fram emot din ansökan! Skicka in din ansökan via annonsen. Startdatum är omgående.För att dina personuppgifter ska behandlas korrekt tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Ansökningar via mail kommer inte med i vårt urval pga GDPR-rutiner.Sista dag att ansöka är 2021-05-30Rituals Cosmetics Sweden ABPajalagatan 3216265 Vällingby5694277