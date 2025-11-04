Assistent Till Forskningsprojekt Om Ärvda Förmögenheter (glow)
Vi söker dig som under 6 månader med planerad start i januari 2026 vill arbeta som assistent i forskningsprojektet GeneaoLogies of Old Wealth.
Beskrivning av arbetsplatsen och forskningsprojektet
Anställningen är placerad vid avdelningen för historia och ingår i ett större forskningsprojekt som involverar en projektledare, en forskare verksam utomlands och en amanuens. Huvuddelen av arbetet kommer att vara förlagt till Historiska institutionen i Lund, men enstaka insatser kan också komma att genomföras på arkivinstitutioner inom Sverige.
Forskningsprojektet https://heirs.blogg.lu.se/genealogies-of-old-wealth-glow/
är flerårigt och finansieras av Vetenskapsrådet. Vi studerar den ekonomiska eliten i Sverige under perioden 1800-1950 och analyserar förmögenhet och arv med en genealogisk metod, vilket betyder att vi följer flera generationer inom samma släkt. Projektet utgår särskilt från bouppteckningar, som ger en bild av förmögenheters omfattning och innehåll.
Ekonomisk ojämlikhet i ett historiskt perspektiv är ett stort forskningsfält, både i Sverige och internationellt, och GLOW har genom flera kopplingar till andra pågående forskningsprojekt. Projektet är en del av forskningsnoden https://heirs.blogg.lu.se/
vid Historiska institutionen, som är särskilt inriktad på forskning om hushållsekonomi, förmögenheter och arv. Det finns även en etablerad seminarieverksamhet ihop med ekonomiskhistoriska institutionen i Lund (seminariet Arbete & försörjning). Som assistent inom projektet kommer du därför introduceras också till en stor och högaktuell forskningsinriktning.
Vi erbjuder
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbetsuppgifterna för denna anställning innefattar:
- systematisk insamling av uppgifter om förmögenhets- och familjeförhållanden från digitaliserat källmaterial, framför allt bouppteckningar
- att med hjälp av genealogiska hjälpmedel bygga släktträd för de ingående familjerna
- mindre insamlingsarbete vid andra arkivinstitutioner inom Sverige
- förberedande analysarbete
- stödjande av projektet genom att assistera med enklare administrativa och kommunikativa uppgifter
- stödjande av forskningsmiljön och dess aktiviteter
Projektet fokuserar på särskilt förmögna svenska familjer och analyserar den ärvda egendomens betydelse över flera generationer. Du kommer i huvudsak arbeta med insamling av uppgifter från familjemedlemmarnas bouppteckningar, vilka i huvudsak är handskrivna och från 1800-talet. Därtill kartlägger du de ingående personernas släktträd med hjälp av genealogiska hjälpmedel och annat källmaterial. Du arbetar självständigt men i ständig dialog med projektets övriga medlemmar. Som assistent inom projektet kommer du skaffa dig erfarenheter av praktiskt forskningsarbete, kvantitativ datainsamling och att arbeta i ett större forskarlag. Du kommer få erkännande för ditt arbete i samband med projektets senare publikationer.
Kvalifikationer
Krav för anställningen är att du:
- har examen inom en för tematiken betydelsefull disciplin (exempelvis historia eller ekonomisk historia)
- kan tyda handskrivet svenskt källmaterial från 1800- och 1900-talen
- har mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
- har goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- har förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
- har god samarbetsförmåga
Meriterande för anställningen är att du:
- har erfarenhet av att arbeta med handskrivet källmaterial
- har erfarenhet av att arbeta med kvantitativ datainsamling och analys
- har erfarenhet av att arbeta med databaser, särskilt i Excel
- har erfarenhet av släktforskning och att arbeta med olika genealogiska hjälpmedel
- har erfarenhet av att arbeta inom ett forskningsprojekt
- har intresse för historiska forskningsteman som egendom, jämlikhet, arv och familjerelationerPubliceringsdatum2025-11-04Övrig information
Anställningen är en särskild visstidsanställning på heltid under 6 månader med planerad start 15 januari 2026 eller snarast möjligt enligt överenskommelse.
