Assistent till en kvinna i Norrtälje
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrtälje
2025-09-12
Vill du arbeta i ett företag där visionen är tydlig - Alla har rätt till ett bra liv - och där ditt engagemang gör skillnad varje dag? Hos oss får du möjlighet att sätta guldkant på människors tillvaro och vara med och skapa en meningsfull vardag för en annan människa.
Vi söker nu en personlig assistent till en kvinna med MS. Här får du inte bara ett viktigt och givande arbete, utan också chansen att utvecklas i en arbetsmiljö där engagemang, glädje och ansvar är våra ledord.Publiceringsdatum2025-09-12Om tjänsten
Tjänsten är en timanställning där arbetspassen bokas vid behov. Det passar dig som vill ha ett flexibelt arbete och kunna kombinera det med exempelvis studier, annat jobb eller familjeliv. Du hoppar in vid ordinarie assistenters frånvaro - både vid planerad ledighet och vid kortare inhopp.
Som personlig assistent är ditt uppdrag att ge stöd i vardagen så att brukaren kan leva ett självständigt och meningsfullt liv. Arbetsuppgifterna kan inkludera hjälp med personlig hygien, måltider, på- och avklädning, förflyttningar, hushållssysslor och att vara ett socialt stöd i olika aktiviteter både hemma och utanför hemmet. Arbetet sker i brukarens hemmiljö och formas alltid utifrån hennes behov och önskemål.
Vem är du?
Vi söker dig som är ansvarsfull, flexibel och trygg i dig själv. Du är lyhörd för andras behov och har lätt för att anpassa dig efter olika situationer. Som timvikarie behöver du snabbt kunna sätta dig in i rutiner och arbetsuppgifter, ibland med kort varsel.
Du har en positiv inställning och bidrar till en lugn och trivsam atmosfär. Erfarenhet av vård- och omsorgsarbete är meriterande, men viktigast är att du har rätt personlighet och en vilja att lära.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Din ansökan läses av personal på Humana, av kunden och dennes anhöriga.
För anställning hos Humana Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
