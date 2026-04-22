Assistent sökes till aktiv kvinna i Umeå 60%
2026-04-22
Jag är en kvinna på 39 år med ett medfött assistansbehov som i höst behöver en ny assistent i min arbetsgrupp som vill arbeta 60% deltid. Jag bor på Tomtebo och arbetar som forskare vid Umeå universitet. Tillträde i augusti med eventuell möjlighet till timvikariat under sommaren innan ordinarie tjänsts start.
Jag söker dig som är pålitlig, noggrann och har känsla för service. Personlig assistans handlar inte om vård för mig utan om att möjliggöra för mig att kunna leva mitt liv. Då jag har ett aktivt liv, där jag arbetar, är aktiv i föreningsliv och kan befinna mig i olika sammanhang under de tider som du arbetar är det viktigt att du har en känsla för professionalitet och kan hålla dig i bakgrunden när det behövs.
I arbetet ingår att bistå mig vid de flesta vardagliga sysslor som matlagning, städning och inköp samt vid hygien och påklädning. Då jobbet innehåller integritetskänsliga arbetsuppgifter ser jag främst kvinnligt identifierade sökanden (men bryr mig inte om biologiskt kön).
Arbetstiderna är rullande schema med dag och kvällstider både vardagar och helg. Med två vardagspass oftast mellan 7-13 och 16- 21 och helgpass mellan 10.00-16.30. Du kommer att jobba varannan eller var tredje helg. I arbetet ingår att ibland följa med mig på resor i mitt jobb. Viss flexibilitet kring arbetstider förekommer.
Jobbet fungerar bra att kombinera med till exempel studier eller frilansande sysselsättning. Tidigare arbete som personlig assistent kan vara meriterande men för mig är personkemi det viktigaste.
Ett plus om du tycker om att röra på dig då jag förflyttar mig i rullstol utomhus och ofta går promenader.
Individuell lönesättning med kollektivavtal
