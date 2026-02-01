Assistent på heltid sökes.
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-02-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Särnmark Assistans AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige.
Jag söker nu två nya personer till min grupp av assistenter.
En tjänst är på heltid med ett fast rullande tre veckors schema med varierande pass dag, kväll sant var tredje helg.
En tjänst är en timanställning / vikarie.
Som min personliga assistent kommer du att assistera mig i min vardag. Där ingår till exempel hygien, städning, matlagning, men också sådant som blomplantering, museibesök eller liknande.
Jag, som söker assistent, är en 50+ kvinna som haft assistans i många år och vet hur jag vll ha det.
Ditt jobb är alltså att assistera mig, bestämmer och planerar i mitt liv gör jag själv. Så om du ser detta som vård och omsorg är jag inte rätt person för dig att arbeta hos.
Jag räknar med att du uppfyller följande önskemål;
• att du är över 20 år och kvinna.
• Har god fysik, inga ryggproblem eller liknande, då förflyttningar i arbetet sker manuellt.
• Att du bor i Stockholm, helst inom tunnelnbanenätet.
• Talar och förstår svenska mycket bra.
• Inga allergier.
Utöver detta är du en person som kan arbeta självständigt, ta egna intiativ samt att du kan arbeta efter muntliga instruktioner. Du kan snabbt byta roll från passiv till aktivt och arbeta effektivt när det behövs.
Jag sätter stor vikt vid personlighet och integritet. Du får all nödvändig introduktion från mig på plats, så ingen tidigare erfarenhet av yrket krävs. Skriv en personlig ansökan utifrån det jag har berättat här samt berätta lite om dig själv.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
timön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Kontakt
Kundansvarig
Anette Bodén anette.boden@sarnmark.se 08-505 920 00 Jobbnummer
9716014