Assistent Housekeeping Manager till Ystad Saltsjöbad!
ESS Hotel Group AB / Städarjobb / Ystad Visa alla städarjobb i Ystad
2026-02-19
Personlig, professionell, lekfull och passionerad? Brinner du för att skapa världens bästa upplevelse för våra gäster och kollegor? Perfekt! Då är du den vi söker. Vi lever våra värdeord varje dag, i varje handling, i varje möte och det är det som gör oss till det vi är tillsammans - ESS.
Om tjänsten Nu söker vi dig som tillsammans med vår Housekeeping Manager vill leda vårt härliga och viktiga team på Housekeeping. I rollen ingår ett övergripande driftsansvar, tillsammans med Houeskeeping Manager leder och fördelar ni arbetet, arbetar med gäst- och medarbetarnöjdhet, rekrytering, onboarding, offboarding och personalutveckling. Du kommer ha en naturlig del i driften samt axla schemaläggning, frånvarohantering, inventering, rumskontroller m.m.
Vem är du? Vi tror att erfarenhet av arbete på hotell är en viktig förutsättning för tjänsten. Har du dessutom arbetat med städ, på hotell eller i annat sammanhang, är detta starkt meriterande. Likaså är det meriterande om du tidigare varit i en ledande position. Som person är du noggrann, organisatorisk och tror precis som vi, att tillsammans är ett viktigt nyckelord för att nå framgång. Tjänsten kräver att du är flytande i svenska, både i tal och skrift, andra språkkunskaper är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig en arbetsplats full av möjligheter där varje medarbetare är en viktig pusselbit för vår framgång. Vi månar om dig som medarbetare och arbetar aktivt med hållbarhet och utveckling.
Tjänsten är på 100% med start enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7261997-1850969". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ESS Hotel Group AB
(org.nr 556710-8047), https://work.essgroup.se
Saltsjöbadsvägen 15 (visa karta
)
271 39 YSTAD Arbetsplats
ESS Group Jobbnummer
9752181