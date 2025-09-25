Assistent för skola och fritidshem till Almekärrsskolan
Lerums kommun, Almekärr / Barnskötarjobb / Lerum Visa alla barnskötarjobb i Lerum
2025-09-25
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lerums kommun, Almekärr i Lerum
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Almekärrsskolan är en grundskola med årskurserna F-5. Här går ca 440 elever och här arbetar ca 60 personal. Skolan ligger i ett naturskönt villaområde med skogen inpå knutarna och med ca 15 minuters promenad från pendeltåget.
På Almekärrsskolan ingår du i ett arbetslag tillsammans med kollegor på fritidshemmet och lärare i grundskolan. Ni planerar gemensamt utifrån perspektivet hela barnet hela dagen och samskapar en lärmiljö där alla elever kan verka utifrån sina förutsättningar. Betoningen ligger på samarbete och samverkan. Här arbetar engagerade och utvecklingsbenägna pedagoger som driver förbättringsarbete kring undervisningen systematiskt.
Vi är en skola som har kommit långt i det systematiska kvalitetsarbetet utifrån kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget. Det råder samförstånd kring vart vi är och vart vi ska. Ett tätt samarbete mellan ledning, elevhälsa och arbetslag ger goda förutsättningar för våra elever att lyckas i skolan. Vi är en skola med inarbetade strukturer och där det ges goda förutsättningar för planering och pedagogiskt utvecklingsarbete. Det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs både inom arbetslaget och på skolan som helhet.
Elevhälsan börjar i klassrummet där arbetslaget har ansvar att fördela sina resurser så det kommer alla elever till gagn utifrån förutsättningar och behov. I arbetet med eleverna finns vår elevhälsa med som stöd. Elevhälsan arbetar nära arbetslagen och bedriver till exempel handledning utifrån olika elevers behov.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Du kommer primärt att arbeta direkt med enskild elev under skoltid men kommer att ha ett samarbete kring undervisningen med ansvarig lärare. Under fritidstid kommer du att arbeta med enskild elev samt vara en del av fritidshemmet för årskursen (lågstadiet).
Utifrån din kunskap om vad som underlättar lärandet för eleverna bidrar du med stöd och lösningar när det gäller tydliggöranden, hjälpmedel och struktur i den fysiska och psykosociala miljön.
Du kommer att vara delaktig i att planera, genomföra, dokumentera och följa upp den pedagogiska verksamheten tillsammans med arbetslaget där lärare har det yttersta ansvaret för undervisningen.Kvalifikationer
• erfarenhet från till exempel anpassad grundskola
• erfarenhet av att arbeta med elever med språkstörning och autism
• utbildning till elevassistent, stödpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• du arbetar bra i team men kan också ta eget ansvar och vara en god vuxen förebild i allt du gör.
• kunskap om lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik i både teori och praktik.
• uppdragsmedvetenhet där målet alltid är att varje elev ska nå så långt som möjligt i sitt lärande och sociala utveckling.
• erfarenhet från fritidsverksamhet.
• Meriterande är erfarenhet av arbete i skola och att du kan lämna goda referenser från tidigare arbete med barn/elever som visar att du kan omsätta dina kunskaper i praktiken.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Startdatum 12 november eller senare efter överenskommelse.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280120". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lerums kommun
(org.nr 212000-1447) Arbetsplats
Lerums kommun, Almekärr Jobbnummer
9527147