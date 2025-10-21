Assistant Site Manager Sundbyberg/Bromma 75%
Swedish Pelican Self Storage AB / Butikssäljarjobb / Sundbyberg Visa alla butikssäljarjobb i Sundbyberg
2025-10-21
Self Storage till alla!
Vi söker dig som älskar service och vill bygga långsiktiga, professionella relationer med våra kunder. Vi specialiserar oss på att göra det lilla extra, hitta bästa lösningen och säkerställa att alla kunder går från butiken med ett leende. Vi har en bra blandning av både privat- samt företagskunder där alla dagar ser olika ut. Du är vårt ansikte utåt, det viktigaste vi har.
Våra öppettider är vardagar 10:00-18:00 samt lördagar 10:00-14:00. Ordinarie arbetstid inkluderar arbete varannan lördag. Till din hjälp har du en butikschef som stöttar för att driva våra anläggningar framåt! Publiceringsdatum2025-10-21Dina arbetsuppgifter
Uthyrning av förråd till både företag och privatpersoner.
Bygga långsiktiga relationer med våra kunder.
Hjälpa våra kunder över telefon.
Visst administrativt arbete.
Underhåll av butik och anläggning.
Försäljning av våra produkter i butik.
Ger våra kunder ett bemötande med en exceptionellt hög servicegrad och kunskapsnivå.
Vi söker dig som
Tar initiativ, är självsäker med kunderna och tar kommandot samt är en glädjespridare som älskar service och försäljning.
Arbetat med försäljning i butik tidigare och har kassavana är meriterande.
Har lätt att lära sig nya IT-system.
Flytande svenska i både tal och skrift.
Goda kunskaper i engelska, både tal och skrift.
Är trygg och bekväm med mycket eget ansvar då det förekommer pass där du jobbar själv i butiken.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75% med goda möjligheter till mertidspass.
Ansökan
Bli en del av vårt team. Urvalet sker löpande, så sök redan idag. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Swedish Pelican Self Storage AB
(org.nr 556712-3814), http://pelican.se Arbetsplats
Pelican Self Storage Kontakt
Mikael miel@pelican.se 0726006309 Jobbnummer
9566832